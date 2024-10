Legimi wprowadza zmiany. Raczej Ci się nie spodobają…

Platforma książek elektronicznych i audio wprowadza spore zmiany. Subskrybenci za niektóre tytuły w Legimi będą musieli dopłacić. Jak twierdzi firma – wynika to z nowelizacji ustawy o prawie autorskim.

Czarne chmury nad użytkownikami Legimi?

Legimi to platforma, która oferuje dostęp do e-booków i audiobooków. Użytkownicy 11 października 2024 roku mogli nieco się zdziwić, bo Platforma Dystrybucyjna Wydawnictw (PDW), do której należy Prószyński Media, Czarna Owca, Publicat, Wydawnictwo Literackie, Nasza Księgarnia, Rebis, Zysk czy Media Rodzina, czasowo usunęła swój kanał biblioteczny z platformy.

Z kolei Legimi w mailu do swoich subskrybentów poinformowało o zmianach, które zaczną obowiązywać od 22 października 2024 roku. W ofercie ma pojawić się „Katalog Klubowy”, gdzie użytkownicy znajdą tytuły wybranych wydawnictw powiązane z dodatkową opłatą.

Jak zaznaczono w wiadomości, „zmiany wynikają wprost z nowych zapisów w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wskazujących możliwe sposoby rozliczeń z wydawcami i jeszcze bardziej zabezpieczających interesy twórczyń i twórców”. Z maila wynika, że Legimi od 20 października 2024 roku będzie zobowiązane do wprowadzenia nowego sposobu rozliczania wynagrodzenia za audiobooki i e-booki. Wszystko po to, aby zapewnić autorom godziwe wynagrodzenie.

Katalog Klubowy w Legimi – cena

W praktyce Legimi ma zamiar podzielić udostępniane na platformie treści. Część będzie dostępna w ramach dotychczasowej subskrypcji, bez potrzeby uiszczania dodatkowej opłaty. Niektóre jednak trafią do tzw. Katalogu Klubowego, gdzie ulokowane zostaną tytuły, których serwis nie może już proponować w obecnej formie. Nowy katalog ma objąć m.in. wydawnictwa takie, jak Czarna Owca, Wydawnictwo Literackie, Rebis, Media Rodzina, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wydawnictwo Czarne, Albatros czy Świat Książki.

Z informacji przekazanych przez platformę wynika, że za e-booki i audiobooki, które znajdą się w Katalogu Klubowym, subskrybent będzie musiał zapłacić dodatkowo 14,99 złotych (za każdy tytuł!) bez względu na cenę okładkową. Legimi pociesza, że osoby opłacające abonament bez limitu co miesiąc otrzymują punkty za tzw. Klub Mola Książkowego, co jest równowartością 10 złotych. Jak zaznacza platforma, lista tytułów udostępnianych w nielimitowanym katalogu będzie sukcesywnie wydłużana i aktualizowana w miarę uzgadniania nowych przepisów z wydawcami.

Katalog Klubowy (źródło: Legimi)

Na stronie pomocy Legimi zostały już udostępnione szczegóły na temat Katalogu Klubowego, który wystartuje 22 października 2024 roku. E-booki i audiobooki należące do nowej formuły będą oznaczone jako „dostępne w abonamencie za opłatą”. Niemalże 15 złotych dodatkowo za książkę nie jest niewielką opłatą, szczególnie że sam miesięczny abonament to koszt 44,99 złotych za e-booki bez limitu lub 49,99 złotych za nielimitowane audiobooki i e-booki – stawki te podniesiono pod koniec zeszłego roku. Trzeba przyznać, że czytanie książek w wersji elektronicznej w Legimi może przestać się opłacać.