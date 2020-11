Nowy smartfon Sony może być iPhonem 12 Mini dla tych, którzy wolą Androida

Mały iPhone 12 Mini może rozpocząć nowy rozdział w segmencie smartfonów, o ile producenci urządzeń z Androidem pójdą tą samą drogą. Pojawiły się informacje, że Sony może to zrobić – nowa Xperia Compact zapowiada się na godną alternatywę dla „malucha” Apple.

iPhone 12 Mini może zmienić rynek smartfonów

Od lat obserwujemy trend sukcesywnego zwiększania przekątnych wyświetlaczy w smartfonach. Z jednej strony jest to dobre dla użytkowników, ponieważ dostają do dyspozycji większą powierzchnię do wyświetlania treści, co nie tylko zapewnia lepsze doświadczenia podczas użytkowania i konsumpcji multimediów, ale też może pozwolić wykonać mniej wymagające, produktywne zadania bez konieczności sięgania po tablet czy laptop.

Z drugiej jednak, mimo że współczesne smartfony są „bezramkowe”, to sukcesywne zwiększanie ekranów nieuchronnie prowadzi do powiększania gabarytów całych urządzeń. Wiele osób nie jest w stanie się z tym pogodzić, ale nie ma za bardzo możliwości, aby od tego uciec.

Kompaktowych smartfonów jest na rynku jak na lekarstwo – pojawiają się one „okazjonalnie” (jak Samsung Galaxy S10e, który nie doczekał się następcy, choć – wydaje się – cieszył się relatywnie dużym zainteresowaniem wśród klientów) lub „odstają” od aktualnych standardów (jak iPhone SE 2020).

Samsung Galaxy S10e (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

iPhone 12 Mini wydaje się więc idealną propozycją dla klientów, którzy chcą kupić kompaktowy smartfon, lecz nie wszystkim może odpowiadać fakt, że pracuje on pod kontrolą systemu iOS. W związku z tym nowa Xperia Compact ma szanse skraść serca wielu osób.

Nowa Xperia Compact na horyzoncie. Może być ciekawie

Sony przez kilka lat wprowadzało na rynek smartfony z serii Xperia Compact, lecz Japończycy niedawno zrezygnowali z kontynuacji tej linii – jej „duchową następczynią” jest rodzina Xperia 5, która ma „idealnie mieścić się w dłoni”.

Nie wszyscy jednak są zadowoleni z tej zmiany i tęsknią za prawdziwą Xperią Compact, która zapewniała flagowe doświadczenie w kompaktowej obudowie. Takie osoby z pewnością więc ucieszą doniesienia, według których w najbliższej przyszłości na rynek trafi nowa Xperia Compact.

Jak przekazuje japoński serwis Android Next, smartfon zaoferuje wyświetlacz o przekątnej 5,5 cala, co w połączeniu z niewielkimi ramkami dookoła niego powinno przełożyć się na bardzo kompaktowe wymiary. Jednocześnie nowa Xperia Compact zapewni wysoką wydajność dzięki procesorowi Qualcomm Snapdragon 775, którego premiery spodziewamy się już w przyszłym miesiącu. Oczywiście będzie on też obsługiwać sieć 5G.

Sony Xperia XZ1 Compact i Xperia XZ2 Compact (fot. Kacper Żarski / Tabletowo.pl)

Nie wiadomo, kiedy zadebiutuje nowa Xperia Compact – na razie jedynie mówi się o pierwszej połowie 2021 roku. Nie wiemy też, pod jaką nazwą trafi na rynek ten smartfon – według serwisu źródłowego, może to być na przykład Sony Xperia 1 III Compact lub Sony Xperia 5 II Compact.

Nowa Xperia Compact może więc być ciekawą propozycją dla osób, które chciałyby kupić kompaktowy smartfon z mocną specyfikacją i Androidem, ale – znając Sony – raczej nie powinniśmy się spodziewać, że będzie ona tańsza niż iPhone 12 Mini (jego ceny zaczynają się od 3599 złotych).

