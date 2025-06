Apple chce przejąć Perplexity?

Apple intensyfikuje działania w obszarze sztucznej inteligencji, a najnowsze doniesienia sugerują, że na celowniku giganta z Cupertino znalazł się jeden z najgłośniejszych startupów AI ostatnich lat, czyli Perplexity. Choć rozmowy są na wczesnym etapie, stawka jest bardzo wysoka.

Przejęcie, które mogłoby zmienić reguły gry

Zarząd Apple, w tym szef przejęć Adrian Perica i odpowiedzialny za usługi Eddy Cue, prowadzi wewnętrzne rozmowy na temat ewentualnej oferty zakupu Perplexity AI – tak donosi Bloomberg. Startup zyskał dużą popularność dzięki rozbudowanemu modelowi konwersacyjnego wyszukiwania, łączącemu cechy klasycznej wyszukiwarki internetowej i asystenta AI. Dużo użytkowników ceni Perplexity również za funkcje głębokiego researchu.

Perplexity wyceniono ostatnio na aż 14 miliardów dolarów. Gdyby doszło do przejęcia, byłoby to największe w historii Apple, bo czterokrotnie droższe niż zakup Beats za 3 miliardy dolarów w 2014 roku. Taki ruch zapewniłby Apple dostęp do zaawansowanej technologii, cenionego zespołu specjalistów i gotowego, konsumenckiego produktu AI, który nie tylko można rozwijać, ale także zastosować w swoich produktach na szeroką skalę.

Oprócz rozważanego zakupu, Apple miało także omawiać z Perplexity potencjalne partnerstwo, które mogłoby obejmować integrację ich wyszukiwarki z Safari lub wykorzystanie technologii w Siri. Według doniesień, przedstawiciele firm spotykali się wielokrotnie w ostatnich miesiącach. Mimo to, Perplexity twierdzi, że nie posiada wiedzy na temat jakichkolwiek trwających rozmów dotyczących fuzji czy przejęć.

Google i Samsung w tle. Czas działa na niekorzyść Apple

Tłem dla potencjalnej transakcji jest toczący się w USA proces antymonopolowy przeciwko Google. Apple zarabia obecnie około 20 miliardów dolarów rocznie na umowie, która ustanawia wyszukiwarkę Google domyślną na iPhone’ach i iPadach. Ewentualne unieważnienie tego układu mogłoby pozostawić Apple bez gotowego rozwiązania do obsługi wyszukiwania, czyniąc Perplexity naturalnym kandydatem do wypełnienia tej luki.

Dodatkowo, startup może już wkrótce nawiązać szerokie partnerstwo z Samsungiem szukającym alternatywy dla Gemini. Jeżeli do tego dojdzie, stworzenie wyłącznego sojuszu z Perplexity może się okazać niemożliwe. Co więcej, Bloomberg donosi, że Meta również rozważała przejęcie Perplexity, jednak ostatecznie zrezygnowała na rzecz inwestycji w Scale AI.

Perplexity dysponuje już własnym asystentem na iPhone’a, który – mimo ograniczeń – radzi sobie w wielu zadaniach lepiej niż Siri i ChatGPT. Dla Apple, które próbuje nadgonić konkurencję w wyścigu o dominację w AI, przejęcie startupu byłoby na wagę złota.