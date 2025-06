Smartfon z baterią 16000 mAh? To nie żart

Marka Oukitel po raz kolejny udowadnia, że granice wytrzymałości smartfonów można przesuwać jeszcze dalej. Najnowszy model Oukitel WP56 to nie tylko pancerny sprzęt z 5G i dużym ekranem, ale przede wszystkim urządzenie z potężnym akumulatorem o pojemności 16000 mAh.

Bateria, która robi różnicę

Na rynku smartfonów rzadko pojawiają się modele, które tak wyraźnie odcinają się od konkurencji. Oukitel WP56 to przykład urządzenia stworzonego z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują nieprzerwanej pracy przez długie godziny, a w tym przypadku nawet dni. Akumulator o pojemności 16000 mAh to jeden z największych, jakie kiedykolwiek trafiły do smartfona. Producent deklaruje, że wystarcza on na kilka dni standardowego użytkowania lub intensywne korzystanie w trudniejszych warunkach.

Telefon wspiera szybkie ładowanie 45 W oraz funkcję ładowania zwrotnego o mocy 18 W. Oznacza to, że może pełnić rolę powerbanku dla innych urządzeń, co – w połączeniu z jego ogromną baterią – wydaje się po prostu praktyczne. Warto też dodać, że akumulator – według zapewnień producenta – spełnia normy bezpieczeństwa transportowego i jest zgodny z przepisami linii lotniczych, co nie zawsze jest oczywistością przy tak dużych ogniwach.

Oukitel WP56 5G (źródło: Oukitel)

Wytrzymałość, specyfikacja i cena Oukitel WP56

Pod względem konstrukcji Oukitel WP56 to typowy pancerniak – masywny i przygotowany na trudne warunki. Obudowa została zaprojektowana z myślą o wytrzymałości i odporności na wodę, kurz oraz upadki. Konstrukcja może pochwalić się zarówno spełnieniem militarnej normy MIL-STD-810H, jak i IP69K. Urządzenie wyposażono w 6,8-calowy wyświetlacz Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz i procesor MediaTek Dimensity 7050.

Na pokładzie znajdziemy także 12 GB pamięci RAM (z możliwością rozszerzenia o dodatkowe 24 GB wirtualnej pamięci) oraz 512 GB pamięci wewnętrznej, również z opcją rozbudowy kartą microSD. Całość działa pod kontrolą systemu Android 15, a producent nie zapomniał także o takich dodatkach, jak NFC, latarka kempingowa LED oraz obsługa lokalizacji GPS, Glonass i Galileo.

Oukitel WP56 5G (źródło: Oukitel)

Wrażenie robi również główny aparat, mający rozdzielczość 108 Mpix. Z kolei na przodzie znalazła się kamerka 32 Mpix. Warto także wspomnieć o głośnikach, na jakie postawił tutaj producent – według jego deklaracji mogą grać z mocą 128 dB.

Na ten moment Oukitel WP56 dostępny jest w przedsprzedaży w oficjalnym sklepie producenta w cenie promocyjnej wynoszącej 1114 złotych, podczas gdy sugerowana cena regularna to 1485 złotych. Smartfon dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym i czerwonym.