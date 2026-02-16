iOS 26
Dzięki iOS 27 polubię swojego iPhone’a jeszcze bardziej

Jestem zadowolonym posiadaczem iPhone’a 17, jednak zapowiada się na to, że polubię go jeszcze bardziej po aktualizacji do iOS 27. Tę zmianę z pewnością docenią wszyscy właściciele smartfonów Apple.

iOS 27 sprawi, że jeszcze dłużej będę korzystał z iPhone’a

Jeśli miałbym ocenić, na ile procent jestem zadowolony z iPhone 17 po trzech miesiącach korzystania z niego, to powiedziałbym, że tak na… 85-90%. Najbardziej irytujące jest wybiórcze działanie gestu wstecz (do czego chyba nigdy się nie przyzwyczaję po wielu latach korzystania z gestów na Androidzie, bo jednak nawyk robi swoje), ale zdarzają się też błędy w działaniu samego oprogramowania – w moim przypadku najczęściej w Feedly, które zawiesza się i konieczne jest wyłączenie, a następnie ponowne załadowanie aplikacji.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że w iOS 27 Apple skupi się przede wszystkim na poprawie błędów i wydajności oraz dopracowaniu wyglądu. Teraz okazuje się, że nie tylko, ponieważ według najnowszych doniesień nowa wersja iOS ma również wydłużyć czas pracy działania smartfonów firmy z Cupertino.

Już teraz czas pracy mojego iPhone’a 17 jest dla mnie więcej niż satysfakcjonujący – ładuję go (do 100%) średnio co 1,5 dnia (gdy wskaźnik naładowania akumulatora wciąż wskazuje ponad 30%), a po zainstalowaniu iOS 27 powinno być jeszcze lepiej. Oczywiście czas działania jest u każdego inny, lecz wszyscy powinni odczuć pozytywną zmianę, także posiadacze starszych modeli ze sfatygowanymi bateriami.

Jak informuje Mark Gurman z Bloombera, ma to być możliwe dzięki przepisaniu części kodu oraz usunięciu „dawno zapomnianych” elementów, a także poprawie wydajności „niektórych aplikacji”.

Kiedy Apple udostępni iOS 27?

Jeśli Amerykanie nie planują rewolucji (a na tę chwilę nic na to nie wskazuje), to iOS 27 zostanie zaanonsowany w czerwcu podczas WWDC 2026. W pierwszej kolejności możliwość przetestowania tego systemu dostaną deweloperzy, a niewiele później również indywidualni użytkownicy w ramach publicznych beta testów.

Stabilna wersja iOS 27 zostanie natomiast udostępniona jesienią 2026 roku i pierwszymi smartfonami z nią na pokładzie będą iPhone 18 Pro i 18 Pro Max oraz pierwszy składany iPhone „Fold”. A skoro już o „Osiemnastkach” mowa, to przy okazji warto wspomnieć, iż według analityka Jeffa Pu z GF Securities otrzymają one mniejszą Dynamiczną Wyspę, ponieważ system od Face ID znajdzie się pod taflą wyświetlacza.

iPhone 18 Pro (Max) będzie miał też aparat ze zmienną przysłoną i procesor Apple A20 Pro, oparty na 2-nm procesie technologicznym (podobnie jak Exynos 2600), a także chip Apple N2 z Wi-Fi 7 i Bluetooth 6 oraz modem Apple C2 z obsługą łączności satelitarnej nie tylko w sytuacjach awaryjnych.

