Dzięki iOS 27 polubię swojego iPhone’a jeszcze bardziej

Jestem zadowolonym posiadaczem iPhone’a 17, jednak zapowiada się na to, że polubię go jeszcze bardziej po aktualizacji do iOS 27. Tę zmianę z pewnością docenią wszyscy właściciele smartfonów Apple.

iOS 27 sprawi, że jeszcze dłużej będę korzystał z iPhone’a

Jeśli miałbym ocenić, na ile procent jestem zadowolony z iPhone 17 po trzech miesiącach korzystania z niego, to powiedziałbym, że tak na… 85-90%. Najbardziej irytujące jest wybiórcze działanie gestu wstecz (do czego chyba nigdy się nie przyzwyczaję po wielu latach korzystania z gestów na Androidzie, bo jednak nawyk robi swoje), ale zdarzają się też błędy w działaniu samego oprogramowania – w moim przypadku najczęściej w Feedly, które zawiesza się i konieczne jest wyłączenie, a następnie ponowne załadowanie aplikacji.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że w iOS 27 Apple skupi się przede wszystkim na poprawie błędów i wydajności oraz dopracowaniu wyglądu. Teraz okazuje się, że nie tylko, ponieważ według najnowszych doniesień nowa wersja iOS ma również wydłużyć czas pracy działania smartfonów firmy z Cupertino.

Już teraz czas pracy mojego iPhone’a 17 jest dla mnie więcej niż satysfakcjonujący – ładuję go (do 100%) średnio co 1,5 dnia (gdy wskaźnik naładowania akumulatora wciąż wskazuje ponad 30%), a po zainstalowaniu iOS 27 powinno być jeszcze lepiej. Oczywiście czas działania jest u każdego inny, lecz wszyscy powinni odczuć pozytywną zmianę, także posiadacze starszych modeli ze sfatygowanymi bateriami.

Jak informuje Mark Gurman z Bloombera, ma to być możliwe dzięki przepisaniu części kodu oraz usunięciu „dawno zapomnianych” elementów, a także poprawie wydajności „niektórych aplikacji”.

Kiedy Apple udostępni iOS 27?

Jeśli Amerykanie nie planują rewolucji (a na tę chwilę nic na to nie wskazuje), to iOS 27 zostanie zaanonsowany w czerwcu podczas WWDC 2026. W pierwszej kolejności możliwość przetestowania tego systemu dostaną deweloperzy, a niewiele później również indywidualni użytkownicy w ramach publicznych beta testów.

Stabilna wersja iOS 27 zostanie natomiast udostępniona jesienią 2026 roku i pierwszymi smartfonami z nią na pokładzie będą iPhone 18 Pro i 18 Pro Max oraz pierwszy składany iPhone „Fold”. A skoro już o „Osiemnastkach” mowa, to przy okazji warto wspomnieć, iż według analityka Jeffa Pu z GF Securities otrzymają one mniejszą Dynamiczną Wyspę, ponieważ system od Face ID znajdzie się pod taflą wyświetlacza.

iPhone 18 Pro (Max) będzie miał też aparat ze zmienną przysłoną i procesor Apple A20 Pro, oparty na 2-nm procesie technologicznym (podobnie jak Exynos 2600), a także chip Apple N2 z Wi-Fi 7 i Bluetooth 6 oraz modem Apple C2 z obsługą łączności satelitarnej nie tylko w sytuacjach awaryjnych.