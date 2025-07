Nic bardziej „smart” dziś nie zobaczysz. Xiaomi pozytywnie mnie zaskoczyło

Xiaomi to znana firma, która poza smartfonami czy tabletami oferuje całkiem sporo inteligentnych urządzeń domowych. Chińska marka wprowadziła na rynek drugą generację prawdziwie „smartowego” sprzętu. Jego funkcjonalność pozytywnie mnie zaskoczyła.

Nowa odsłona prawdziwie inteligentnego domowego sprzętu Xiaomi

Ofertę Xiaomi zasilił kolejny model przydatnego urządzenia z kategorii smart home. Mijia Dryer 2 Pro to inteligentny sprzęt domowy typu „dwa w jednym”, który jest połączeniem suszarki na pranie z LED-owym panelem świetlnym w jednym.

Zacznijmy od omówienia głównego przeznaczenia tego urządzenia, czyli od suszarki. Zgodnie z deklaracją producenta, użytkownik może łącznie zawiesić na niej aż 35 kilogramów prania. Sprzęt sumarycznie oferuje 94 miejsca do powieszenia ubrań – 40 na drutach ze stali nierdzewnej i 20 na wysuwanych drążkach, a do tego 32 haczyki i 2 drążki na cięższe rzeczy. Drążki zostały wykonane ze stopu aluminium.

Xiaomi Mijia Dryer 2 Pro (źródło: Gizmochina)

Wymiary nowej suszarki to 127,5x46x9,5 centymetra. Warto wspomnieć, że model ten jest więc nieco smuklejszy w porównaniu do pierwszej generacji, której grubość wynosiła 9,8 centymetra. Ponadto druga generacja jest nieco bardziej praktyczna, oferując o wiele więcej miejsc do zawieszenia ubrań.

Nowa suszarka Xiaomi montowana jest na suficie. Użytkownik za pomocą silnika DC oraz aplikacji Mi Home, pilota lub asystenta głosowego Xiao AI może opuszczać ją oraz podnosić. Sprzęt ma pracować cicho – producent szacuje poziom hałasu poniżej 55 dB.

Xiaomi Mijia Dryer 2 Pro – suszarka z wydajną lampą w jednym

Gdy suszarka Mijia Dryer 2 Pro nie będzie używana, zamienia się w wydajną lampę, która (co najważniejsze) może bez większego problemu pełnić rolę światła głównego w pomieszczeniu. Panel LED skrywa 120 diod o klasie Ra97, zapewniając maksymalnie 2200 lumenów. Ponadto użytkownik może regulować jasność, a także temperaturę barwową.

Xiaomi Mijia Dryer 2 Pro (źródło: Gizmochina)

Niestety suszarka na pranie Xiaomi Mijia Dryer 2 Pro jest dopiero wprowadza na chiński rynek. Na ten moment sprzedawana jest m.in. poprzez serwis JD.com. Obecna cena wynosi 1699 juanów chińskich, czyli równowartość około 850 złotych, natomiast sugerowana przez producenta cena to 1799 juanów chińskich (~900 złotych).