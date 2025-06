Xiaomi ogrzeje Ci mieszkanie. Chiński „kaloryfer” debiutuje w Europie

Chiński producent urządzeń dla inteligentnego domu wprowadza na europejski rynek nowy sprzęt. Xiaomi Smart Graphene Heater to niewielki grzejnik, który ma w krótkim czasie ogrzać pomieszczenie. Jakie technologie mu na to pozwolą?

Inteligentny grzejnik Xiaomi Smart Graphene Heater debiutuje w Europie

Xiaomi to producent smartfonów i szerokiej gamy urządzeń dla inteligentnego domu, jak podwójna kamera Xiaomi Outdoor Camera 4 Dual-Cam Edition. W portfolio chińskiego przedsiębiorstwa już jakiś czas temu pojawił się Smart Graphene Heater, czyli smart grzejnik z powłoką grafenową. Teraz wreszcie marka zdecydowała się na wprowadzenie go również na europejski rynek.

Xiaomi Smart Graphene Heater (źródło: Xiaomi Global)

Zadaniem najnowszej propozycji Xiaomi jest szybkie ogrzewanie pomieszczenia. Jest to możliwe dzięki wyposażeniu urządzenia w ceramiczne ogrzewanie PTC, znane z tradycyjnych nagrzewnic, oraz powłokę grafenową, która ma zapewniać wydajne i równomierne oddawanie ciepła. Według producenta płyta grzewcza nagrzewa się już w 3 sekundy, dzięki czemu ma ekspresowo emitować ciepło.

Ponadto sprzęt ten wykorzystuje również zjawisko rezonansu dalekiej podczerwieni FIR, który imituje promienie słoneczne. Technologia ta polega na emitowaniu promieniowania elektromagnetycznego o długości fal w zakresie od 780 nm do 1 mm.

Nowy w Europie sprzęt Xiaomi oferuje trzy różne tryby przepływu powietrza: gorący, ciepły i naturalny wiatr. Tryb można ustawić za pomocą przycisków ulokowanych w górnej części urządzenia, a także za pośrednictwem aplikacji mobilnej Xiaomi Home i Google Home oraz asystenta głosowego.

Xiaomi Smart Graphene Heater – specyfikacja

Smart Graphene Heater oferuje moc 2000 W, szeroki kąt grzania (70 stopni) oraz 360-stopniową cyrkulację ciepłego powietrza. Warto w tym miejscu wspomnieć, że jest to sprzęt dość kompaktowy – waży zaledwie 2,3 kilograma, mierzy 17,6 centymetra średnicy i 46,7 centymetra wysokości – dzięki temu można będzie łatwo przenieść go do innych pomieszczeń.

Xiaomi Smart Graphene Heater (źródło: Xiaomi Global)

Grzejnik wyposażono też w kilka zabezpieczeń. Jednym z nich jest ochrona przed przegrzaniem. Sprzęt również automatycznie wyłączy się, gdy wykryje, że jest pochylony. Konstrukcja urządzenia została natomiast wykonana z trudnopalnych materiałów o klasie V-0.

Szczegółowe informacje na temat Xiaomi Smart Graphene Heater zostały już opublikowane na globalnej stronie producenta. Według portalu Gizmochina chińskie przedsiębiorstwo rozpoczęło już wprowadzanie tego sprzętu w Europie. Póki co jednak nie ujawniono, kiedy i w których krajach urządzenie będzie dostępne w sprzedaży. Nie zdradzono także cen.