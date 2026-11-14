iPhone 17 vs Pixel 10 - fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl
Prawo

Planujesz zakup smartfona lub laptopa? Nowa opłata wchodzi w życie

Mateusz Budzeń·
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Prawo
Planujesz zakup smartfona lub laptopa? Nowa opłata wchodzi w życie

Opłata reprograficzna w nowej wersji właśnie zaczęła obowiązywać. Niektórzy nazywają ją „podatkiem od smartfona”.

Nowa opłata reprograficzna obejmuje smartfony, tablety, laptopy i inny sprzęt

W maju 2026 roku dowiedzieliśmy się, że nowa opłata reprograficzna wejdzie w życie za około 6 miesięcy. Ten czas minął i od 13 listopada 2026 roku obowiązuje tzw. podatek od smartfona. Ta nazwa jest niekoniecznie trafna, bowiem urządzeń objętych nową opłatą jest znacznie więcej.

Znowelizowane rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczy następujących kategorii urządzeń:

  • telefony i smartfony z pamięcią od 32 GB,
  • tablety z pamięcią od 32 GB,
  • komputery stacjonarne i przenośne (czyli też laptopy),
  • telewizory i dekodery z pamięcią lub funkcją nagrywania,
  • dyski HDD/SSD,
  • zewnętrze pamięci (m.in. karty pamięci czy nośniki USB).

Jak zauważa serwis Prawo.pl, opłata obejmuje więc sprzęt, który pozwala na prywatne zapisywanie i przechowywanie treści. Warto też zwrócić uwagę, że wśród wymienionych produktów są też te, które służą wyłącznie do utrwalania danych, bez opcji ich odtwarzania.

Motorola Edge 70, Samsung Galaxy S25 Edge oraz iPhone Air
fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Dlaczego opłata reprograficzna została wprowadzona w takiej formie?

W założeniach opłata jest rekompensatą dla artystów ze względu na możliwość prywatnego kopiowania ich utworów. Nie chodzi o to, że użytkownicy kopiują wielokrotnie dany utwór, co zresztą w dobie streamingów jest zjawiskiem coraz rzadszym, ale o to, że dysponują narzędziem, które na to pozwala.

RMF24 zwraca uwagę na opinie ekspertów, którzy twierdzą, że nowe rozporządzenie pozostawia zbyt dużo swobody w kwestii interpretacji niektórych zapisów. Ponadto pojawiają się wątpliwości dotyczące wybranych urządzeń – np. telewizory czy urządzenia smart TV nie zawsze umożliwiają zapisywanie i przechowywanie utworów lub innych dzieł. W końcu ich pamięć może być przeznaczona wyłącznie dla systemu operacyjnego i kilku wybranych aplikacji.

Ile wynosi nowa opłata reprograficzna?

Ustawa dotyczy producentów i importerów, którzy mają obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości do 3% kwoty należnej z tytułu sprzedaży wskazanych urządzeń i nośników.

Według zwolenników tego pomysłu, oznacza to, że klient nie zapłaci, bowiem to firmy odprowadzą odpowiednią kwotę. Pojawiają się jednak głosy z przeciwnego obozu, który wskazuje, że finalnie sprzęt może zdrożeć – może nie od razu, ale proces będzie zauważalny w ciągu najbliższych miesięcy.

Prawdopodobnie najbliższe miesiące dadzą też odpowiedź na pojawiające się wątpliwości i nie zawsze dokładne zapisy. Po prostu ustawa zostanie teraz sprawdzona w praktyce przez firmy, przedsiębiorców, importerów, producentów i też konsumentów.

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