Zamiast progresu – regres. Klienci zwracają nowego MacBooka Pro

Nie zawsze nowa technologia oznacza, że produkt każdemu przypasuje. W przypadku nowego MacBooka Pro część osób musiała zdecydować się na zwrócenie laptopa. Część z Was może domyślać się, kim jest winowajca.

Nowy rozdział MacBooków Pro

Osoby zainteresowane rynkiem wyświetlaczy wiedzą i widzą, że wszystko zmierza w stronę paneli OLED. Jedni weszli w to w miarę wcześnie, inni odkładają lub odkładali przesiadkę dobrych kilka lat. Przykładem jest właśnie Apple, które dopiero w październiku 2026 roku porzuciło matryce IPS z podświetleniem Mini LED w serii laptopów MacBook Pro.

Na papierze wszystko wygląda świetnie – PROLED XDR to matryca wykonana w technologii Tandem OLED, dzięki czemu panel oferuje wyższą jasność niż starsze generacje ekranów, bez podwyższonego poboru energii. Bez względu na to, czy użytkownik zdecyduje się na obraz SDR czy HDR, zakres jasności wyświetlacza mieści się w zakresie 1-2000 nitów. Ekran pokrywa również w stu procentach paletę barw DCI-P3 oraz Adobe RGB, a także 80% gamy Rec.2020.

MacBook Pro | źródło: Apple

Dodajmy do tego adaptacyjną częstotliwość odświeżania 10-120 Hz, dwie przekątne 14,2″ i 16,3″ oraz fakt, że oba ekrany można również obsługiwać dotykowo – cud, miód i orzeszki, chciałoby się powiedzieć.

Laptop, od którego boli głowa

Jest jednak pewien parametr, o którym można zapomnieć wśród tych ochów i achów, a jest nim wartość przyciemniania PWM. Dzięki tej technice producenci matryc z podświetleniem LED mogą znacznie bardziej obniżyć jasność monitora, niż pozwalałoby na to zwyczajne obniżenie napięcia. Polega ona na cyklicznym wyłączaniu podświetlenia, które w teorii pozostaje niewidoczne dla ludzkiego oka.

O ile jednak poprzednia matryca w MacBooku Pro mogła stosować PWM o częstotliwości 15000 (czyli włączać i wyłączać podświetlenie 15000 razy w ciągu sekundy), o tyle wartość w przypadku zastosowanego OLED-a oparta jest na dwóch poziomach, 240 i 480 Hz, przy czym panel najczęściej korzysta z tej pierwszej.

Niestety, coś, co dla organizmu jednej osoby jest niezauważalne, dla drugiego może być męczące. Użytkownicy nowych MacBooków Pro postanowili poinformować o swoich negatywnych doświadczeniach z wyświetlaczem PROLED XDR na Reddicie. Objawy, na jakie skarżą się autorzy wpisów, to m.in. zawroty głowy, nudności czy bóle głowy. Jako że mając takie problemy trudno się pracuje, wiele osób postanowiło zwrócić laptopy do producenta.

Część z Was może zwrócić uwagę na jeden szczegół, mianowicie – dlaczego iPhone 18 Pro czy iPad, również wyposażone w wyświetlacze o podobnej wartości przyciemniania PWM, nie powodują tego typu skutków ubocznych wśród użytkowników. Najprawdopodobniej może chodzić o skupienie wzroku – w przypadku smartfona czy tabletu można oddać się leniwemu przewijaniu mediów społecznościowych czy oglądaniu seriali. Dla wielu osób laptop jest natomiast narzędziem pracy, co oznacza patrzenie się uważnie na dużą, świecącą prosto w twarz taflę światła przez kilka godzin dziennie.

Apple nie ma obecnie dobrej passy co do niezawodności i doświadczenia użytkowników – w końcu w październiku 2026 roku ludzie skarżyli się na pękające ekrany w smartfonie iPhonie Duo. Miejmy jednak nadzieję, że są to bardziej choroby wieku dziecięcego, wynikające niejako z debiutu giganta w kategorii składanych smartfonów i laptopów z matrycą OLED i w niedalekiej przyszłości firmie uda się rozwiązać oba problemy.