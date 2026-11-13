Nowa platforma społecznościowa stawia na autentyczność. Ma nietypową zasadę

Producent opasek fitness opracował nowe funkcje w swojej aplikacji. Dzięki niej użytkownicy mogą stworzyć własną sieć społecznościową złożoną z autentycznych osób. Whoop podszedł do tego jednak nieco inaczej niż Garmin.

Producent opasek fitness udostępnia nowe funkcje – tworzy społeczność dla żywych

Internet zalany jest fake’owymi kontami, botami, automatami i „osobami”, które… nie istnieją. Trudno znaleźć miejsce w sieci, w którym użytkownicy znajdą wyłącznie ludzkie kontakty. Z pomocą przychodzi Whoop – firma odpowiedzialna za opracowanie opaski nadgarstkowej fitness.

Jak deklaruje firma, Whoop już od ponad dekady wspiera w lepszym zrozumieniu własnego zdrowia i sprawności. Teraz jednak do narzędzia dołącza doświadczenie o nazwie Humans, które ma ułatwić świętowanie osiągnięć, wspieranie postępów i troskę o bliskich.

Will Ahmed – założyciel i prezes Whoop – podkreślił, że nowość to najbardziej weryfikowalna sieć, jaka kiedykolwiek powstała. Każde konto reprezentuje prawdziwą osobę ze zweryfikowanym biciem serca. Dodał też, że użytkownicy mają prawdziwe cele, wyzwania oraz osiągnięcia.

Whoop Humans pozwala na połączenie ludzi poprzez coś realnego, w tym ich zdrowie, wydajność czy codzienne doświadczenia. Użytkownicy mogą dzielić się z innymi osobami danymi o swoim śnie, regeneracji, aktywności, obciążeniu organizmu czy własnymi osiągnięciami. W praktyce każdy może podzielić się wybranymi, rzeczywistymi postępami i doświadczeniami, których nie da się podrobić, a przy okazji wesprzeć znajomych. Jak twierdzą twórcy, Whoop Humans jest siecią zorientowaną na człowieka.

Funkcja Whoop Humans | źródło: Whoop

Platforma społecznościowa Whoop z jeszcze jedną nowością

W sieci Whoop wdrażana jest także funkcja Moments. Dzięki niej użytkownicy mogą udostępniać zdjęcia z treningów, dzielić się osobistymi doświadczeniami i osiągnięciami. Co ważne, firma zwraca uwagę na prywatność i twierdzi, że członkowie sieci mogą nawiązywać wartościowe relacje bez naruszania swojej prywatności. Do takich funkcji ochrony należy m.in. możliwość:

kontrolowania danych dotyczących stanu zdrowia – to użytkownik samodzielnie decyduje, jakie informacje chce udostępnić,

zarządzania obserwatorami oraz usuwania poszczególnych osób ze swojej sieci,

skorzystania z trybu ukrytego – tymczasowa opcja pozwalająca na ukrycie danych na temat zdrowia lub wydajności,

selektywnego udostępniania osiągnięć i aktywności,

ustalenia prywatnych momentów,

zarządzania i edytowania ustawień prywatności na bieżąco.

Warto podkreślić, że nowe funkcje dołączają do istniejącej aplikacji. Sieć nie jest otwarta, a aby do niej dołączyć należy korzystać z członkostwa i posiadać urządzenie marki Whoop.

Dla porównania wspomnę, że Strava czy Samsung Health nie wymagają zakupu sprzętu wearable konkretnej marki, aby z nich skorzystać. Z kolei społeczność w Garmin Connect i Apple Watch już tak. W przypadku Garmina jednak funkcje obejmują możliwość udostępniania danych o treningach czy osiągnięciach, bez danych o zdrowiu.