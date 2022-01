Świetne wyniki Apple. Cały rynek komputerów ponownie ze wzrostami

Oczywiście rynek komputerów lata świetności ma już za sobą, ale z pewnością nie można mówić, że sytuacja jest zła. Co więcej, ostatnie kwartały, a także cały miniony rok, udowodniły, że producenci mają powody do zadowolenia.

Dobry ostatni kwartał 2021 roku

Przez wiele lat, między innymi za sprawą coraz dłuższego cyklu życia, braku większych nowości, a także rosnących możliwości smartfonów i tabletów, rynek komputerów zauważalnie wyhamował, a także odnotowywał spadki sprzedaży. Niektórzy zwiastowali koniec klasycznych komputerów i laptopów, ale te przewidywania można uznać za co najwyżej wróżenie z fusów.

Jasne, sytuacja związana ze sprzedażą komputerów nie wyglądała zbyt dobrze. Tym bardziej, że brakowało wyraźnych znaków, aby miała nastąpić odczuwalna poprawa. Cóż, najwidoczniej spadki nie mogły trwać wiecznie – 2020 rok przyniósł największe wzrosty od 10 lat, a to nie koniec.

Zanim przejdziemy do podsumowania sytuacji w całym 2021 roku, to skupmy się na ostatnim kwartale. Tutaj możemy mówić o nieznacznym wzroście względem tego samego okresu w 2020 roku. Wysyłki wyniosły łącznie 91,7 mln sztuk, co oznacza skromny wzrost o 0,8% rok do roku.

Pierwsza piątka największych producentów wyglądała następująco w Q4 2021: Lenovo, HP, Dell, Apple i Acer. Warto zauważyć, że Lenovo i HP odnotowali spadki – odpowiednio 6,5 i 3%. Natomiast najlepiej poradziło sobie Apple, zdobywając wynik lepszy o 9% . Z pewnością jest to zasługa nowych modeli wyposażonych w autorskie procesory ARM.

Rynek komputerów w 2021 roku

Przejdźmy wreszcie do podsumowania całego minionego roku. Z danych udostępnionych przez firmę analityczną Canalys wynika, że rynek komputerów odnotował wzrost o 14,6%, co przekłada się na wysyłki na poziomie 341 mln sztuk. Naprawdę dobry rezultat, szczególnie biorąc pod uwagę świetne wyniki w 2020 roku i problemy z łańcuchami dostaw.

Lista największych producentów wygląda podobnie jak w czwartym kwartale, czyli na podium mamy Lenovo, HP i Della. Tuż za znalazło się Apple, a pierwszą piątkę zamyka Acer. Wszyscy mogą pochwalić się wzrostami, a największe należą do zespołu Tim Cooka – 28,3% rok do roku. Możemy więc powiedzieć, że strategia oparta na rozstaniu się z Intelem i postawieniu na własne układy przyniosła oczekiwane rezultaty.

Pozostali producenci, ujęci łącznie w kategorii „Others”, również mają powody do zadowolenia – wysyłki na poziomie ponad 72 mln egzemplarzy i wzrost o 12,1% rok do roku. Należy jeszcze dodać, że przez cały rok przychody z rynku komputerów przekroczyły 250 mld dolarów w porównaniu z 220 mld dolarów w 2020 roku.

Jak będzie wyglądał rynek komputerów w tym roku? Możliwe, że czekają nas kolejne wzrosty lub ewentualnie stagnacja. Nie stawiałbym na spadki sprzedaży.