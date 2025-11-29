Kiedyś robili gamingowe smartfony. Teraz poszli w innym kierunku

Niewiele jest firm, do których noszę w sobie trochę niechęci i żalu. W ogóle nie wynika to jednak z ich produktów, a głównie z osobistych preferencji lub pewnych skojarzeń. Tak właśnie jest w przypadku Black Shark, który zaprezentował nowy smartwatch – model GS 3 Ultra.

Specyfikacja Black Shark GS 3 Ultra

Nowy smart zegarek stanowi ulepszoną alternatywę względem zaprezentowanego w 2024 roku modelu Black Shark GS 3. Na kopercie z wzmocnionego metalu znajdują się cztery przyciski, a w jej środku zamontowano okrągły ekran o średnicy 1,43 cala, rozdzielczości 466×466 pikseli i maksymalnej jasności sięgającej 1000 nitów.

Wyświetlacz chroni szkło Gorilla Glass 9H. Wytrzymałość zegarka potwierdza również zgodność ze standardem MIL-STD-810 oraz klasa wodoszczelności IP69K. Smartwatch jest więc odporny nie tylko na zanurzenie, ale został także przetestowany pod kątem uszkodzeń od upadku, wilgoci czy niskich temperatur.

Black Shark GS 3 Ultra (Źródło: Black Shark)

W kwestiach sportowych Black Shark GS 3 Ultra oferuje 160 trybów, z czego część z nich jest automatycznie wykrywana przez oprogramowanie. Zegarek rozpoznaje również styl pływania i potrafi ocenić efektywność pływającego. Nie mogło oczywiście zabraknąć możliwości pomiaru tętna, natlenienia krwi, stresu czy analizy snu. Algorytmy rozpoznają nie tylko cztery fazy snu, ale również moment, kiedy użytkownik ucina sobie popołudniową drzemkę.

Dodatkowe funkcje Black Shark GS 3 Ultra, o których warto wspomnieć, to obsługa dwuzakresowego GPS (L1+L5) oraz nawigacji w systemie BeiDou, Glonass, NavIC czy Galileo. Smartwatch umożliwia również odbieranie połączeń, zaimplementowano w nim 270 tarcz z możliwością personalizacji, a akumulator o nieokreślonej pojemności ma wystarczać na 18-45 dni pracy, w zależności od tego, jaki tryb jest używany.

Black Shark GS 3 Ultra (Źródło: Black Shark)

Zamiast smartfonów dla graczy – zegarki i tablety

Black Shark GS 3 Ultra opracowano w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i srebrnej. Cena oraz data premiery nie zostały jeszcze podane. Niestety, nawet przy okazyjnej cenie nie byłbym do tego produktu przekonany.

Black Shark GS 3 Ultra (Źródło: Black Shark)

Wszystko dlatego, że pamiętam, czym był wcześniej Black Shark – submarką Xiaomi, która miała specjalizować się w urządzeniach i akcesoriach mobilnych dla graczy. Tymczasem ostatni smartfon, jaki zaprezentowali, miał swoją premierę w marcu 2022 roku czyli ponad trzy lata temu. Od tego czasu udało im się wydać dwa tablety i dwa smartwatche, które z gamingiem mają niewiele wspólnego.

Szkoda, że firma, która mogła rzucić rękawicę serii Asus ROG Phone, wygląda w dzisiejszych czasach na sztucznie podtrzymywaną. Kto wie, może jeszcze kiedyś doczekamy się powrotu prawdziwego „czarnego rekina”.