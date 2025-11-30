Chińskie smartfony będą miały sposób na Samsunga

Sukces w fotografii mobilnej odbywa się na dwóch polach – osprzętu i oprogramowania. Od lat pozycja Samsunga w obu kwestiach była dość silna. 2026 rok może jednak być okresem dużych przetasowań.

Odpowiedź Sony na Samsunga

27 listopada Sony zaprezentowało nową matrycę, która powinna namieszać nieco na rynku mobilnej fotografii. Debiutujący sensor o nazwie Lytia 901 to pierwsza taka jednostka Japończyków – umożliwia ona bowiem robienie zdjęć o rozdzielczości 200 Mpix.

Na szczęście wojny na „puste” megapiksele mamy dawno za sobą i nie jest to jedyna zaleta nowej matrycy. W jej specyfikacji znajdziemy również wykorzystanie konwertera do zdjęć o 12-bitowej głębi kolorów, czterokrotny zoom matrycowy czy kodowanie Quad-Quad Bayer.

Nie będzie to jednak jedyny sensor o rozdzielczości 200 megapikseli, na jaki będą mogli zdecydować się producenci smartfonów. Swoje trzy grosze do walki dorzuci wkrótce firma OmniVision wraz z nowym modelem.

Flagowy sensor prosto z Chin

Informacje o parametrach technicznych jednostki przekazał informator IceUniverse na koreańskim forum Meeco. Według wpisu, Omnivision OVB0D to 200-megapikselowa matryca o rozmiarze 1/1,1 cala – jest więc delikatnie większa o zaprezentowanego kilka dni wcześniej sensora Lytia 901 (1/1,12 cala). Podobny ma być również sposób kodowania, jednak filtr Bayera na podwójnie mozaikowej strukturze chipu jest mniej zaawansowany niż Quad-Quad Bayer Coding, co mogłoby przełożyć się na mniej szczegółowe fotografie.

Matryca OVB0D na papierze może mieć jednak przewagę w innej kategorii. Technologia LOFIC 2. generacji i DCG sprawiają, że sensor oferuje FWC (full-well capacity) na poziomie 400K i zakres dynamiczny 108 dB – w przypadku Lytii 901 zakres sięga 100 dB. Oznacza to, że chip Omnivision może poradzić sobie nieco lepiej w warunkach o dużej rozpiętości tonalnej, unikając prześwietleń i czarnych plam na zdjęciach. Matryca powinna pojawić się w 2026 i skorzystać z niej mają tacy producenci, jak Vivo, Oppo, Xiaomi czy Honor.

Czy Samsung szykuje jakąkolwiek odpowiedź na matryce Omnivision lub Sony? Wygląda na to, że nic z tych rzeczy – Koreańczycy, ze względu na rosnące koszty rozwoju i niski zysk z tego typu projektów, pozostaną przy mniejszych matrycach, przypominających model HP2. IceUniverse wspomina o nawet trzech generacjach stagnacji.