Nowa Motorola brzmi znajomo. Pamiętasz te czasy?

W branży urządzeń elektronicznych nie jest tak, że jeden pomysł czy nazwa nie mogą zostać wykorzystane więcej niż raz. Lenovo kolejny raz to udowadnia, wprowadzając na rynek nowy smartfon marki Motorola.

Nowa Motorola Moto G100 zadebiutowała na rynku

Pamiętacie, gdy na rynku zadebiutowała Motorola Moto G100? To było w marcu 2021 roku, czyli ponad 4 lata temu. Motorola Moto G100 okazała się bardzo dobrym smartfonem i doczekała się nawet następczyni w postaci modelu Motorola Moto G200 5G.

Wydawało się, że ten rozdział w historii marki jest już zamknięty. Nic bardziej mylnego, ponieważ teraz do jej oferty ponownie dołączyła Motorola Moto G100. Jak każda Motka oferuje porządną specyfikację w przystępnej cenie.

Motorola Moto G100 (źródło: Lenovo)

Co oferuje nowa Motorola Moto G100 w 2025 roku? (specyfikacja)

Smartfon Motorola Moto G100 oferuje wszystko, czego oczekuje większość klientów. Przede wszystkim długi czas pracy za sprawą zastosowania akumulatora o pojemności 7000 mAh, a także wystarczający zestaw aparatów: 32 Mpix (f/2.2) na przodzie oraz 50 Mpix (f/1.88) z sensorem LYT-600 i 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym na tyle.

Nowa Motorola Moto G100 cechuje się również odpornością IP64, a na przodzie ma wyświetlacz LCD o przekątnej 6,72 cala, rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli i jasności do 1050 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Z kolei we wnętrzu obudowy umieszczono procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) wraz z 12 GB RAM LPDDR4X i 256 GB pamięci UFS 2.2.

Motorola Moto G100 (źródło: Lenovo)

Wypada jeszcze dodać, że smartfon Motorola Moto G100 (2025) ma moduł NFC, podwójne głośniki, złącze słuchawkowe 3,5 mm, fabrycznie wgrany system Android 15 i mierzy 166,23×76,5×8,6 mm, a jego waga wynosi 210 gramów. Model ten nie ma zaś slotu na kartę microSD.

Ile kosztuje nowa Motorola Moto G100 (2025)?

Nowa „Setka” zadebiutowała w Chinach, gdzie rozpoczęła się już jej przedsprzedaż. Cena, jaką ustalił producent, wynosi 1399 juanów, co jest równowartością około 725 złotych.