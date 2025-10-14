Awaria numeru alarmowego w Polsce. Już druga w ciągu 2 miesięcy

Od rana występują problemy z funkcjonowaniem numeru alarmowego, dostępnego pod numerem 112. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaleca, aby w sytuacji zagrożenia dzwonić pod inny numer.

Awaria numeru alarmowego 112 w Polsce 14 października 2025 roku

Dziś od godzin porannych obserwowane są problemy z działaniem numeru alarmowego 112. Pojawiły się informacje, że występują one lokalnie – potwierdzono je m.in. w województwach opolskim i świętokrzyskim. W związku z tym rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Karolina Gałecka, zaleca dzwonić na numer 999.

Jak jednak przekazał Karol Rymszewicz ze Związku Zawodowego Operatorów Numerów Alarmowych, mieszkańcy Polski mają problem nie tylko z dodzwonieniem się na numer 112, ale też sugerowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 999. Zaznaczył ponadto, że nie mogą dodzwonić się użytkownicy „niektórych telefonii komórkowych”.

Przyczynę problemów już ustalono – okazała się nią usterka serwera baz danych Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Powoduje to m.in. brak dostępu do systemowych map pokazujących aktualne położenie karetek, co znacząco utrudnia ich rozdysponowanie.

To kolejna awaria numeru ratunkowego w ostatnim czasie

Niespełna dwa miesiące temu, pod koniec sierpnia 2025 roku, miała miejsce awaria numeru ratunkowego 999, która utrudniła pracę zespołów ratownictwa medycznego. Wówczas nie było żadnych problemów z dodzwonieniem się na numer 999 lub 112, jednakże czas oczekiwania na pomoc bywał czasem bardzo długi.

Także wtedy służby miały bowiem problem z działaniem systemu informatycznego. Dyspozycje musiały być przekazywane telefonicznie do ratowników, co zajmowało czas, gdyż również wtedy dyspozytorzy nie mieli podglądu na lokalizację karetek na mapie.

Jak zapewniono, dzisiejsza awaria (podobnie jak sierpniowa) nie jest wynikiem ataku hakerskiego.