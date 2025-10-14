Najlepszy smartfon T-Mobile. Już możesz go kupić

Kilka miesięcy temu w sprzedaży zadebiutował T Phone 3 5G, z którym miałem okazję spędzić parę tygodni. Nie jest to smartfon wybitny, ale dla osób, które nie mają sprecyzowanych wymagań, może być naprawdę godną rozważenia opcją. Teraz na rynku debiutuje jego bardziej wypasiony brat. Co ma do zaoferowania T Phone 3 Pro 5G?

Premiera T Phone 3 Pro 5G – to najlepszy smartfon T-Mobile

Smartfon T Phone 3 Pro 5G kosztuje 1449 złotych, a więc jest o pięć dyszek tańszy niż T Phone 2 Pro 5G w dniu swojej premiery. Równocześnie zawiera kilka istotnych poprawek względem poprzednika.

Przede wszystkim procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 został zastąpiony przez nowszy i nieco wydajniejszy Snapdragon 6 Gen 3. Aktualizacji doczekała się także sekcja fotograficzna, tworzona teraz przez główny sensor 50 Mpix z OIS, ultraszerokokątną jednostkę 13 Mpix i przeznaczony do makro aparat 2 Mpix. Kamerka z przodu ma zaś 32 Mpix (a nie 16 Mpix, jak u poprzednika).

Akumulator nadal cechuje się pojemnością 5000 mAh, ale obsługuje teraz ładowanie z nieco wyższą mocą – do 33 W (vs 25 W w Dwójce). Ilość pamięci nie uległa zmianie (to wciąż 8 GB RAM i 256 GB na pliki), podobnie jak rozmiar wyświetlacza AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz i rozdzielczości Full HD+ (6,8 cala).

Warto też zwrócić uwagę na wyższy poziom ochrony przed pyłem i wodą (IP67), a całość wieńczy system Android 15 z pakietem Magenta AI. Ten ostatni zapewnia dostęp do rozmaitych funkcji sztucznej inteligencji, dla których rdzeniem jest Perplexity. Tymczasem podsumujmy i porównajmy…

Specyfikacja T Phone 3 Pro 5G vs T Phone 2 Pro 5G i T Phone 3 5G – porównanie

T Phone 3 5G T Phone 3 Pro 5G T Phone 2 Pro 5G Wyświetlacz LCD,

6,6 cala,

2408×1040 pikseli,

120 Hz AMOLED,

6,8 cala,

2392×1080 pikseli,

120 Hz AMOLED,

6,8 cala,

2436×1080 pikseli,

120 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm; 2,4 GHz) Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm; 2,4 GHz) Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm; 2,2 GHz) Pamięć 6 GB RAM,

128 GB na pliki 8 GB RAM,

256 GB na pliki 8 GB RAM,

256 GB na pliki Aparaty 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

2 Mpix (f/2.4) – makro;

13 Mpix (f/2.0) z przodu 50 Mpix z OIS,

13 Mpix – ultraszerokokątny,

2 Mpix – makro;

32 Mpix z przodu 50 Mpix z OIS,

5 Mpix – ultraszerokokątny,

2 Mpix – makro;

16 Mpix z przodu Akumulator 5000 mAh,

ładowanie do 25 W 5000 mAh,

ładowanie do 33 W 5000 mAh,

ładowanie do 25 W

(indukcyjne do 15 W) Łączność 5G, Wi-Fi 5,

Bluetooth, NFC 5G, Wi-Fi 6e,

Bluetooth, NFC 5G, Wi-Fi 6e,

Bluetooth, NFC System Android 15 Android 15 Android 14 Wymiary 166,5×77,1×9,3 mm 166,8×78,8×8,4 mm 168,7×77,9×8,5 mm Waga 218 gramów 200 gramów 198 gramów Odporność IP54 IP67 IP54 Cena w dniu premiery 969 złotych 1449 złotych 1499 złotych

Kupujesz smartfon, T-Mobile dorzuca prezenty

Smartfon T Phone 3 Pro 5G można kupić w internetowym sklepie T-Mobile lub w salonach stacjonarnych. Albo w formie jednorazowego wydatku, albo w systemie ratalnym, doliczanym do abonamentu.

Poza urządzeniem w zestawie znajdziesz ochronne etui, bezprzewodowe słuchawki T-Mobile TWE220 z ANC oraz kody na 18-miesięczną subskrypcję Perplexity Pro i 12-miesięczną subskrypcję Picsart Pro (to rozbudowane narzędzie do edycji zdjęć).