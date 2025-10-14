T Phone 3
T Phone 3 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)
Najlepszy smartfon T-Mobile. Już możesz go kupić

Kilka miesięcy temu w sprzedaży zadebiutował T Phone 3 5G, z którym miałem okazję spędzić parę tygodni. Nie jest to smartfon wybitny, ale dla osób, które nie mają sprecyzowanych wymagań, może być naprawdę godną rozważenia opcją. Teraz na rynku debiutuje jego bardziej wypasiony brat. Co ma do zaoferowania T Phone 3 Pro 5G?

Premiera T Phone 3 Pro 5G – to najlepszy smartfon T-Mobile

Smartfon T Phone 3 Pro 5G kosztuje 1449 złotych, a więc jest o pięć dyszek tańszy niż T Phone 2 Pro 5G w dniu swojej premiery. Równocześnie zawiera kilka istotnych poprawek względem poprzednika.

Przede wszystkim procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 został zastąpiony przez nowszy i nieco wydajniejszy Snapdragon 6 Gen 3. Aktualizacji doczekała się także sekcja fotograficzna, tworzona teraz przez główny sensor 50 Mpix z OIS, ultraszerokokątną jednostkę 13 Mpix i przeznaczony do makro aparat 2 Mpix. Kamerka z przodu ma zaś 32 Mpix (a nie 16 Mpix, jak u poprzednika).

T Phone 3 Pro 5G
T Phone 3 Pro 5G (fot. T-Mobile)
T Phone 3 Pro 5G
T Phone 3 Pro 5G (fot. T-Mobile)
T Phone 3 Pro 5G
T Phone 3 Pro 5G (fot. T-Mobile)

Akumulator nadal cechuje się pojemnością 5000 mAh, ale obsługuje teraz ładowanie z nieco wyższą mocą – do 33 W (vs 25 W w Dwójce). Ilość pamięci nie uległa zmianie (to wciąż 8 GB RAM i 256 GB na pliki), podobnie jak rozmiar wyświetlacza AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz i rozdzielczości Full HD+ (6,8 cala).

Warto też zwrócić uwagę na wyższy poziom ochrony przed pyłem i wodą (IP67), a całość wieńczy system Android 15 z pakietem Magenta AI. Ten ostatni zapewnia dostęp do rozmaitych funkcji sztucznej inteligencji, dla których rdzeniem jest Perplexity. Tymczasem podsumujmy i porównajmy…

Specyfikacja T Phone 3 Pro 5G vs T Phone 2 Pro 5G i T Phone 3 5G – porównanie

T Phone 3 5GT Phone 3 Pro 5GT Phone 2 Pro 5G
WyświetlaczLCD,
6,6 cala,
2408×1040 pikseli,
120 Hz		AMOLED,
6,8 cala,
2392×1080 pikseli,
120 Hz		AMOLED,
6,8 cala,
2436×1080 pikseli,
120 Hz
ProcesorQualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm; 2,4 GHz)Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm; 2,4 GHz)Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm; 2,2 GHz)
Pamięć6 GB RAM,
128 GB na pliki		8 GB RAM,
256 GB na pliki		8 GB RAM,
256 GB na pliki
Aparaty50 Mpix (f/1.8) z OIS,
2 Mpix (f/2.4) – makro;
13 Mpix (f/2.0) z przodu		50 Mpix z OIS,
13 Mpix – ultraszerokokątny,
2 Mpix – makro;
32 Mpix z przodu		50 Mpix z OIS,
5 Mpix – ultraszerokokątny,
2 Mpix – makro;
16 Mpix z przodu
Akumulator5000 mAh,
ładowanie do 25 W		5000 mAh,
ładowanie do 33 W		5000 mAh,
ładowanie do 25 W
(indukcyjne do 15 W)
Łączność5G, Wi-Fi 5,
Bluetooth, NFC		5G, Wi-Fi 6e,
Bluetooth, NFC		5G, Wi-Fi 6e,
Bluetooth, NFC
SystemAndroid 15Android 15Android 14
Wymiary166,5×77,1×9,3 mm166,8×78,8×8,4 mm168,7×77,9×8,5 mm
Waga218 gramów200 gramów198 gramów
OdpornośćIP54IP67IP54
Cena w dniu premiery969 złotych1449 złotych1499 złotych

Kupujesz smartfon, T-Mobile dorzuca prezenty

Smartfon T Phone 3 Pro 5G można kupić w internetowym sklepie T-Mobile lub w salonach stacjonarnych. Albo w formie jednorazowego wydatku, albo w systemie ratalnym, doliczanym do abonamentu.

Poza urządzeniem w zestawie znajdziesz ochronne etui, bezprzewodowe słuchawki T-Mobile TWE220 z ANC oraz kody na 18-miesięczną subskrypcję Perplexity Pro i 12-miesięczną subskrypcję Picsart Pro (to rozbudowane narzędzie do edycji zdjęć).

