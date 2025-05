Nowa marka zegarków w Polsce. Wjeżdża niczym czołg

Na podbój polskiego rynku rusza kolejna marka. W jej ofercie znajdziecie smartwatche, cechujące się wysoką wytrzymałością i odpornością na czynniki zewnętrzne i uszkodzenia.

Marka Kospet wchodzi na polski rynek ze swoimi smartwatchami

Marka Kospet może być dla Was nieznana, lecz nie jest ona świeżakiem na rynku smartwatchy. W przeszłości wprowadziła do sprzedaży niejeden oryginalny model, na przykład Kospet Prime z wbudowanym aparatem i Kospet Optimus 2 ze specyfikacją, jakiej nie powstydziłby się nawet… smartfon. Zdarzyło nam się nawet przetestować jeden z jej zegarków: Kospet Magic 3 – recenzja na Tabletowo.pl została opublikowana 22 maja 2021 roku.

Marka Kospet w końcu oficjalnie weszła na polski rynek za sprawą umowy z firmą Maxcom, która została oficjalnym dystrybutorem jej produktów w Polsce. To zaskakujące partnerstwo, ponieważ Maxcom też działa w tym segmencie i ma w swojej ofercie zegarki podobnego typu (jak Maxcom Titan Chronos GPS). Można więc powiedzieć, że sam sobie zrobił konkurencję, ale najwyraźniej się jej nie obawia (lub korzyści finansowe są tego warte). Swoją drogą można również odnieść wrażenie, że Maxcom opierał się na projektach Kospet.

Jakie smartwatche Kospet będą dostępne w oficjalnej polskiej dystrybucji

W pierwszej kolejności do sprzedaży w Polsce – w ramach oficjalnej dystrybucji – trafiły cztery modele. Wszystkie należą do serii Tank, a po angielsku to słowo oznacza tytułowy czołg:

Kospet Tank X2 Ultra,

Kospet Tank S2,

Kospet Tank T3 Ultra 2 SE,

Kospet Tank M3 Ultra SE.

Kospet Tank X2 Ultra Kospet Tank S2 Kospet Tank T3 Ultra 2 SE Kospet Tank M3 Ultra SE Typ Opaska Smartwatch Smartwatch Smartwatch Odporność IP69K

5 ATM

MIL-STD-810H IP69K

5 ATM

MIL-STD-810H IP69K

5 ATM

MIL-STD-810H IP69K

5 ATM

MIL-STD-810H Wyświetlacz 1,64 cala

AMOLED

280×456 pikseli

326 ppi

60 Hz

jasność do 1000 nitów

Corning Gorilla Glass 1,32 cala

AMOLED

466×466 pikseli

350 ppi

60 Hz

jasność do 1000 nitów 1,43 cala

AMOLED

466×466 pikseli

461 ppi

jasność do 1000 nitów 1,96 cala

AMOLED

410×502 piksele

331 ppi

jasność do 1000 nitów Lokalizacja L1+L5

GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS, NAVIC (IRNSS) L1+L5

GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS, NAVIC (IRNSS) L1+L5

GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS, NAVIC (IRNSS) L1+L5

GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS, NAVIC (IRNSS) Funkcje kompas, pomiar wysokości i ciśnienia kompas, pomiar wysokości i ciśnienia kompas, pomiar wysokości i ciśnienia kompas, pomiar wysokości i ciśnienia Liczba trybów sportowych 170+ (automatyczne wykrywanie 6 rodzajów aktywności) 170+ (automatyczne wykrywanie 6 rodzajów aktywności) 170+ (automatyczne wykrywanie 6 rodzajów aktywności) 170+ (automatyczne wykrywanie 6 rodzajów aktywności) Monitorowanie zdrowia pomiar pulsu, poziomu tlenu we krwi i stresu, ćwiczenia oddechowe, monitorowanie snu pomiar pulsu, poziomu tlenu we krwi i stresu, monitorowanie snu, śledzenie cyklu menstruacyjnego pomiar pulsu, poziomu tlenu we krwi i stresu, ćwiczenia oddechowe, monitorowanie snu pomiar pulsu, poziomu stresu, ćwiczenia oddechowe, monitorowanie snu Rozmowy przez Bluetooth TAK TAK TAK TAK Akumulator 290 mAh 350 mAh 470 mAh 480 mAh Czas pracy 5-7 dni (intensywne użytkowanie)

8-12 dni (standardowe użytkowanie)

do 10 godzin ciągłego korzystania z GPS 5-7 dni (intensywne użytkowanie)

8-12 dni (standardowe użytkowanie)

do 15 godzin ciągłego korzystania z GPS 5-8 dni (intensywne użytkowanie)

12-15 dni (standardowe użytkowanie)

do 35 godzin ciągłego korzystania z GPS 5-8 dni (intensywne użytkowanie)

12-15 dni (standardowe użytkowanie)

do 35 godzin ciągłego korzystania z GPS Aplikacja Kospet Fit Kospet Fit Kospet Fit Kospet Fit Wymiary 52x34x14 mm 54x48x10 mm 48x48x13,7 mm 56x43x12,8 mm Waga 75 gramów 51 gramów 83,8 grama 75 gramów Dostępne kolory czarny

srebrny różowy

zielony czarny

srebrny czarny

srebrny

Kospet Tank X2 Ultra Kospet Tank X2 Ultra Kospet Tank S2 Kospet Tank S2 Kospet Tank T3 Ultra 2 SE Kospet Tank T3 Ultra 2 SE Kospet Tank M3 Ultra SE Kospet Tank M3 Ultra SE (źródło: Maxcom)

Ceny smartwatchy Kospet w Polsce i dostępność

Kospet Tank X2 Ultra – 549 złotych,

Kospet Tank S2 – 529 złotych,

Kospet Tank T3 Ultra 2 SE – 679 złotych,

Kospet Tank M3 Ultra SE – 649 złotych.

Opaska i smartwatche marki z oficjalnej polskiej dystrybucji są dostępne w sklepie internetowym maxcom.pl i w sieci Media Expert.

Gdzie kupić? Kospet Tank X2 Ultra ok. 549 zł Media Expert Maxcom Zawiera linki afiliacyjne.

Gdzie kupić? Kospet Tank S2 ok. 529 zł Media Expert Maxcom Zawiera linki afiliacyjne.

Gdzie kupić? Kospet Tank T3 Ultra 2 SE ok. 679 zł Media Expert Maxcom Zawiera linki afiliacyjne.