Ze smartwatchem KOSPET Optimus 2 na nadgarstku zapomnisz o smartfonie

Klientom trudno jest znaleźć smartwatch, który spełni ich oczekiwania. Nowy KOSPET Optimus 2 może to jednak zrobić z nawiązką, a nawet przyczynić się go tego, że użytkownik całkowicie odzwyczai się od nagminnego korzystania ze smartfona.

Specyfikacja KOSPET Optimus 2

KOSPET Optimus 2 mocno różni się od większości smartwatchy, dostępnych na rynku. To prawdziwy multimedialny kombajn, który może nawet zastąpić smartfon w wielu sytuacjach, mimo że oferuje znacznie mniejszy ekran. A skoro już o nim mowa, to w modelu tym zastosowano wyświetlacz IPS o średnicy 1,6 cala i rozdzielczości 400×400 pikseli, zatem jest on większy niż w smart-zegarkach innych producentów. Dla porównania, na przykład Huawei Watch 3 ma 1,43-calowy.

Dalsza specyfikacja KOSPET Optimus 2 jest jeszcze ciekawsza. Model ten wyposażono bowiem również w procesor MediaTek Helio P22, któremu towarzyszy układ PixArt PAR2822, odpowiedzialny za przetwarzanie danych sportowych i obsługę połączenia Bluetooth. Co więcej, na pokładzie tego smartwatcha są też 4 GB LPDDR4 RAM i 64 GB pamięci wbudowanej (typu eMMC 5.1)! Takimi parametrami zwykle charakteryzują się smartfony, a nie smart-zegarki.

KOSPET Optimus 2 (źródło: KOSPET)

To jednak wciąż nie wszystko, czym zaskakuje najnowszy smartwatch marki KOSPET. Oferuje on także aparat z matrycą SONY IMX214 o rozdzielczości 13 Mpix (z funkcją nagrywania wideo w 1080p), któremu towarzyszy dioda doświetlająca. Co więcej, umieszczono go na ruchomej platformie, potrafiącej obrócić obiektyw o 90°!

Wisienką na torcie jest system operacyjny Android 10.7 z dostępem do Sklepu Google Play (tak, właśnie o takiej wersji informuje producent). I aby w pełni wykorzystać potencjał tego smartwatcha, wyposażono go również w moduł 4G LTE. Całość zasila akumulator o pojemności 1260 mAh, który ma zapewnić do 2 dni pracy w przypadku korzystania z całego wachlarza możliwości systemu Android lub od 3 do 5 dni, jeśli użytkownik włączy tryb lite (w obu przypadkach są to czasy z aktywowaną łącznością 4G LTE).

Ponadto specyfikacja KOSPET Optimus 2 obejmuje pulsometr oraz funkcję pomiaru poziomu tlenu we krwi (SpO2) i monitorowania snu, a także obsługę systemów GNSS (GPS, Glonass, Beidou) i aż 33 trybów sportowych. Co ciekawe, klienci mogą dokupić również power bank o pojemności 1000 mAh, aby wydłużyć czas pracy smartwatcha bez konieczności odkładania do na ładowarkę (ładowanie trwa ~2 godziny).

KOSPET Optimus 2 jest kompatybilny z urządzeniami z systemem Android (od 5.1 wzwyż) i iOS (9.0 lub nowszy).

Cena KOSPET Optimus 2. Gdzie go można kupić?

Regularna cena KOSPET Optimus 2 została ustalona na 249,99 dolarów, co jest równowartością ~950 złotych. Aktualnie jednak można ten smartwatch kupić w oficjalnym sklepie internetowym marki KOSPET za 179,99 dolarów, tj. ~690 złotych. W zestawie producent dodaje dwie sztuki folii ochronnej na ekran.

Jednocześnie można kupić też zestaw ze wspomnianym power bankiem za 189,98 dolarów (~730 złotych).