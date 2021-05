Recenzja Kospet Magic 3 – tak tani, że sporo można mu wybaczyć

Pośród urządzeń wearable niewątpliwie najczęściej spotykaną kategorią są smartwatche. Urządzenia tego typu to zarówno potężne kombajny, jak i sprzęt najtańszy. Kospet Magic 3 należy do tej ostatniej grupy urządzeń, jednak producent deklaruje, że całkiem sporo potrafi. A jak wygląda to w rzeczywistości?

Zegarka opisanie

Kospet Magic 3 ma prostokątną, zaokrągloną w rogach kopertę, która na pierwszy rzut oka przypomina trochę Apple Watch albo Oppo Watch. Po bliższym przyjrzeniu się zegarkowi podobieństwo przestaje być takie oczywiste – boki koperty są proste, brak koronki i jest tylko jeden przycisk. Dotykowy ekran jest jednak przykryty podobnym, zaokrąglonym szkłem.

Spodnia strona zegarka wykonana jest z plastiku i kryje sensory pulsometru, pulsoksymetru i dwustykowe magnetyczne złącze ładowania. Do zegarka dołączony jest sportowy silikonowy pasek o szerokości 22 mm – mocowany jest na klasyczne zegarkowe bolce, zatem może być wymieniony na dowolny inny o wymaganej szerokości.

Kospet Magic 3 jest przyzwoicie wykonany – widać wprawdzie, że nie jest to produkt premium, ale spasowanie części jest OK, dokładność obróbki także i właściwie nie można do niczego konkretnego się przyczepić. Magic 3 z całą pewnością prezentuje się lepiej niż dobrze znany Amazfit BIP. A co znajdziemy w środku?

Parametry

procesor: nRF 52840,

ekran: 1,71″, 280 x 320 pikseli,

pamięć: 128 MB,

certyfikaty: IP68,

bateria: 220 mAh,

czas ładowania: ~2 godziny,

połączenie: Bluetooth 5.0,

współpraca: Android 6+, iOS 9+,

pomiary: puls, SpO2, ciśnienie, krokomierz,

tryby sportowe: 20.

Kospet Magic 3 w praktyce

Do uruchomienia Magica 3 niezbędne jest oprogramowanie Da Fit, które znajdziemy w Google Play lub App Store. Proces parowania przebiega błyskawicznie – później w zasadzie zostaje dodanie kilku informacji do profilu użytkownika w aplikacji, wybranie tarczy zegara (jeśli nie pasuje nam domyślna) i wybranie powiadomień, które mają być wyświetlane na ekranie.

Kospet Magic 3 jest zbudowany w oparciu o autorskie oprogramowanie, którego nie rozszerzymy o żadne dodatkowe aplikacje, jednak zestaw domyślny jest dość bogaty, jak na urządzenie kosztujące mniej niż 200 złotych.

Co zatem potrafi Kospet Magic 3? Wśród dostępnych pomiarów jest krokomierz, pomiar pulsu, wysycenia krwi tlenem oraz wciąż nieczęsto spotykany w zegarkach pomiar ciśnienia tętniczego. Na podstawie zbieranych danych Magic 3 potrafi analizować sen, z rozbiciem na poszczególne fazy. Zegarek potrafi też rejestrować 20 różnego rodzaju typów aktywności sportowej. Tyle teorii.

W rzeczywistości nie jest tak różowo. Zacznę może od krokomierza, który jest niezwykle optymistyczny. Oprogramowanie nie pozwala na wybór, na którym nadgarstku nosimy zegarek i bardzo słabo radzi sobie z odróżnianiem, co jest rzeczywiście krokiem, a co zwykłym ruchem dłonią.

W efekcie pomiar Magica 3 różnił się od noszonego równolegle Apple Watcha 6 czasem o ponad 100%. Trudno w tych warunkach pomiar uznać za użyteczny, choć niewątpliwie może poprawić humor – w końcu bez wysiłku robimy dzienny limit :)

Apple Watch 6

Kospet Magic 3

Apple Watch 6

Kospet Magic 3 Tak, te pomiary krokomierzy są z tych samych dni :)

Jeśli chodzi o inne pomiary to nie mam większych uwag do pulsometru (daje mniej więcej spójne wyniki z Apple Watchem), ale już pulsoksymetr także wydaje się mieć skłonność do zawyżania pomiaru. Przy okazji recenzji funkcji zdrowotnych Galaxy Watcha 3 przez pewien czas zestawiałem wyniki również z Magicem 3.

Apple Watch Galaxy Watch 3 Pulsoksymetr INTEC A310 Kospert Magic 3 97 97 97 97 97 96 97 98 97 98 97 99 95 93 95 99 96 93 96 99 98 97 95 99 SpO2

Tabelka, choć krótka, jest jednoznaczna – Magic 3 nie jest zbyt dokładny. Z drugiej strony wyniki nie odbiegają aż tak bardzo od Inteca, by uznać je za zupełnie nieprzydatne. Jeśli zatem Kospet zacznie pokazywać konsekwentnie budzące wątpliwości, wyniki warto potwierdzić pomiary urządzeniem napalcowym.

To samo w zasadzie należy powiedzieć o ciśnieniomierzu. Tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana. Porównując Kospet Magic 3 z Galaxy Watch 3 należy pamiętać, że Kospet nie ma żadnego procesu kalibracji, poprawiającego skuteczność pomiarów. Znowu zatem tabelka:

Galaxy Watch 3 AND UA-651BLE Kospet Magic 3 127/81 122/78 119/79 123/80 116/73 135/80 121/77 119/80 122/81 127/82 133/86 138/82 127/82 124/77 135/80 126/80 113/82 126/74 Porównanie pomiarów ciśnienia

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, Kospet Magic 3 wypadł całkiem nieźle, jeśli się weźmie pod uwagę, z jak tanim urządzeniem mamy do czynienia. Rozrzut wyników jest wprawdzie wyraźnie większy niż w Galaxy Watch 3, ale jednocześnie nie tak duży, żeby z góry założyć, że Kospet fantazjuje.

Kilka mocno różniących się od przeciętnej i niepokojących wyników pomiarów smartwatchem powinno nas zatem skłonić do weryfikacji ciśnienia za pomocą certyfikowanego urządzenia i w wypadku potwierdzenia problemu do ewentualnego kontaktu z lekarzem.

W codziennym użytkowaniu – mimo wspomnianych wyżej niedokładności – Kospet Magic 3 daje sobie całkiem nieźle radę. W warunkach domowych wyświetlacz jest czytelny i niezłej jakości – choć przekonanie zegarka by wyświetlił na nim obraz wymaga czasem silnego potrząśnięcia ręką – zwykły ruch nadgarstka nie zawsze zadziała.

Gorzej na zewnątrz – jasność jest zbyt mała nawet na ustawieniach maksymalnych i w słońcu na ekranie niemal nic nie widać. Pod tym względem transrefleksyjny wyświetlacz Amazfita BIP sprawdzał się dużo lepiej. Zegarek dość stabilnie trzyma połączenie ze smartfonem i jest w stanie bez opóźnień prezentować przychodzące powiadomienia (z polskimi znakami, lecz bez emoji).

Analiza snu wygląda dość podobnie do tej z urządzeń Fitbita – jest podział na fazę lekkiego snu, głębokiego snu i fazę REM, czego nie potrafi wiele droższych zegarków. Niestety kwalifikacja co i kiedy jest snem Kospetowi potrafiła sprawiać gigantyczny problem – po tym, jak zegarek uznał, że pewnej niedzieli spałem niemal 18 godzin, wstając przy tym tuż przed 19:00, przestałem w ogóle do analizy snu zaglądać.

Znakomicie wygląda czas pracy na baterii – pod tym względem wydaje się także konkurować ze znanym z żywotności BIP-em. Producent powiada, że Magic 3 wytrzyma 7 dni pracy i 35 dni w stanie gotowości – i chyba nie docenia swojego tworu.

Aktywność

Kospet Magic może rejestrować 20 rodzajów aktywności fizycznej, w tym pływanie, co oznacza, że producent ma dobre zdanie na temat wodoodporności zegarka. Brakło niestety większej różnorodności aktywności – chcąc zarejestrować trening na rowerze stacjonarnym musiałem wybrać jazdę na zwykłym rowerze.

Kospet Magic 3

Apple Watch 6 Ten sam spacer wg Magica 3 i Apple Watcha 6

Na zrzutach ekranu powyżej widać ten sam trening (a raczej „trening” – tak naprawdę to wypad po zdjęcia do recenzji realme C21). Zwróćcie uwagę na wykres tętna – wg Magica 3 było ono dość stabilne w czasie, podczas gdy Apple Watch 6 rejestrował spore zmiany w zależności od rzeczywistego tempa poruszania się – i zdecydowanie AW6 ma tu rację.

Różnica w zmierzonym dystansie z kolei wynosi tylko 100 metrów – całkiem nieźle, jeśli się weźmie pod uwagę, że Kospet Magic 3 wylicza go nie na podstawie GPS, tylko krokomierza. Recenzowany smartwatch bowiem nie tylko nie oferuje wbudowanego układu nawigacji (co w końcu wciąż nie jest niczym nietypowym), ale także nie jest w stanie korzystać podczas rejestrowania treningu danych z lokalizacji pobieranej ze smartfona, jak robią to tańsze urządzenia Fitbita.

Szkoda, gdyż drastycznie to redukuje przydatność Magica 3 w takich zastosowaniach. Brakuje też możliwości eksportu danych z Da Fit do serwisów typowo sportowych (Strava, Runtastic) – w przypadku współpracy z iPhonem co prawda można ominąć problem przy pomocy synchronizacji z Apple Health (Da Fit na nią pozwala) i dalszego eksportu danych zewnętrznym oprogramowaniem, nie jest to jednak szczególnie intuicyjne.

Kolejną wadą, jaka daje znać o sobie podczas aktywności na powietrzu, jest słaba czytelność wyświetlacza. Jest po prostu zbyt ciemny nawet na najwyższym ustawieniu jasności i w pełnym słońcu na ekranie niemal nic nie widać.

Podsumowanie

Kospet Magic 3 jest urządzeniem tanim i jego cena znakomicie łagodzi większość jego wad. Dobre wrażenie budzi jakość wykonania i bogactwo możliwych do wykonania pomiarów, choć ich dokładność jest raczej przeciętna – Magic 3 lubi sobie pofantazjować, że hej.

Kiepsko wypadł ciemny ekran, brak GPS i brak możliwości wykorzystania tego ze smartfona. Ale hej, czego oczekiwać od urządzenia, które kosztuje ok. 150 złotych?

