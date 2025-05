Dreame L50 Ultra mierzy wyżej. Nowy robot już w sprzedaży

Na polskim rynku zadebiutował robot sprzątający Dreame L50 Ultra. Z zapowiedzi wynika, że cechuje się wyśmienitą efektywnością, a przy tym wiele jest w stanie zrobić sam, nie wyłączając z tego pokonywania wysokich progów.

Dreame L50 Ultra to robot sprzątający, który potrafi więcej

Producent przekonuje, że robot sprzątający Dreame L50 Ultra oferuje efektywne odkurzanie (z siłą ssania sięgającą 19500 Pa) oraz mopowanie (z wykorzystaniem dwóch obracających się nakładek). Dzięki technologii Dual Flex Arm urządzenie jest w stanie wysunąć ramię poza swój obrys, aby sięgnąć zabrudzeń w trudno dostępnych miejscach – zarówno szczotką boczną, jak i mopem.

Warto też zwrócić uwagę na automatyzację. Robot sam rozróżnia suche i mokre zabrudzenia, a do tego unosi się, gdy jest taka potrzeba. Może też unieść sam mop, gdy zbliży się do dywanu (i to na wysokość nawet 10,5 mm). Skuteczne sprzątanie zapewniać ma ponadto technologia HyperStream z dwiema szczotkami (jedna z włosiem, druga z gumy), radzącymi sobie z różnymi rodzajami zabrudzeń, w tym włosami (o długości maksymalnie 30 cm).

Nowy robot ma się także całkiem sprawnie poruszać po mieszkaniu użytkownika. Pomagają w tym: kamera 3D, laserowy miernik odległości (LDS) oraz – a jakże! – sztuczna inteligencja. Wszystko to razem pozwalać ma na dokładne mapowanie pomieszczeń, orientację w terenie, rozpoznawanie zabrudzeń i wykrywanie przeszkód.

Dreame L50 Ultra (fot. Dreame)

Dreame L50 Ultra nie boi się też progów. Jest w stanie pokonać nawet takie, które mają 6 cm wysokości. Umożliwia to system ProLeap ze zintegrowanymi nóżkami, umożliwiającymi robotowi wspinaczkę.

Częścią zestawu jest również stacja bazowa PowerDock, która bierze na siebie większość obowiązków. Uzupełnia energię w akumulatorze, odsysa zebrany kurz, uzupełnia wodę w zbiorniku, dozuje detergent, a do tego myje i suszy mopa gorącym powietrzem. Można nawet podłączyć stację do instalacji wodno-kanalizacyjnej, aby zautomatyzować procesy jeszcze bardziej.

Dreame L50 Ultra (fot. Dreame)

Wisienką na torcie ma być prosta obsługa, zapewniana przez aplikację Dreamehome na smartfony. Robot jest także kompatybilny z protokołem Matter, umożliwiając tym samym przyłączenie go do systemu smart home.

Obniżona cena Dreame L50 Ultra na start!

Robot Dreame L50 Ultra jest już dostępny w sprzedaży. W naszym kraju jego sugerowana cena wynosi 4599 złotych. Na start przygotowano jednak promocję, dzięki której możesz zaoszczędzić sześć stówek – do 6 czerwca 2025 roku kupisz go bowiem za 3999 złotych.