Już nie musisz korzystać z Apple Pay. Masz alternatywę

Właściciele smartfonów z systemem iOS otrzymują alternatywę dla Apple Pay. Do gry wchodzi kolejny fintech, tym razem brytyjski.

Alternatywa dla Apple Pay już dostępna

Jeśli myślisz, że użytkownicy smartfonów stoją przed wyborem tylko dwóch wirtualnych portfeli, to bardzo się mylisz. Na rynku można już spotkać wiele alternatyw dla wiodących w świecie rozwiązań, czyli Google Pay i Apple Pay. W przypadku tego drugiego rozwiązania producent przez lata opierał się przed dopuszczeniem innych firm do modułu NFC na urządzeniach z iOS. Przez to właściciele iPhone’ów nie mieli wyboru – zawsze musieli korzystać z usług płatniczych za pośrednictwem technologicznego giganta z Cupertino. Sytuacja jednak zmieniła się po zawarciu porozumienia pomiędzy Apple a Komisją Europejską.

Sytuację wykorzystał wreszcie brytyjski fintech Curve, świadczący swoje usługi również na terenie naszego kraju. Instytucja finansowa wspominała o swoich planach już w maju 2024 roku. Curve jednak musiał wtedy zaczekać z wdrażaniem alternatywy dla Portfela, aż Apple spełni odpowiednie wymogi europejskie.

Alternatywa dla Apple Pay na iPhonie (źródło: Curve)

Brytyjska instytucja finansowa twierdzi, że jest pierwszą w Europie, której udało się wprowadzić zbliżeniowe płatności na iOS (inne niż Apple Pay). Jak jednak zauważył portal Cashless, w międzyczasie wyprzedził ją norweski odpowiednik Blika o nazwie Vipps. Co ważne, firma ta nie świadczy usług w Polsce. W przypadku Curve użytkownicy mają do czynienia z kartami Mastercard, zaś Vipps wydaje karty BankAxept.

Ostatnie zmiany wprowadzone przez Curve

W sierpniu 2024 roku Curve zdecydował się na zniesienie niektórych opłat, które wprowadził rok wcześniej. Powód był dość prosty – niezadowoleni klienci zaczęli rezygnować z usług tej firmy. Aby ich zatrzymać, wycofano się m.in. z pomysłu dodatkowej prowizji od transakcji walutowych realizowanych w weekendy, a także zwiększono limity transakcji zagranicznych, które nie wymagały opłat.

Z kolei w październiku 2024 roku usługa Curve Pay przeszła sporo zmian i otrzymała kilka nowości. Fintech m.in. zmienił nazwy planów subskrypcyjnych, a także wdrożył usługę ReFi, ułatwiającą spłatę zadłużeń. Ponadto odświeżono aplikację Curve Wallet, w której można podpinać różne karty płatnicze.