Smartwatch Maxcom Titan Chronos GPS nigdy Cię nie zawiedzie (podobno)

Polska marka Maxcom wprowadza na polski rynek nowy smartwatch Maxcom Titan Chronos GPS. Producent twierdzi, że to niezawodne urządzenie, które będzie wspierać swoich właścicieli w sportowych wyzwaniach.

Maxcom Titan Chronos GPS to smartwatch dla aktywnych fizycznie

Maxcom Titan Chronos GPS to smartwatch kierowany szczególnie do osób aktywnych fizycznie. Jest bowiem w stanie automatycznie wykrywać wybrane aktywności, takie jak bieganie czy jazda na rowerze. Śledzenie innych można natomiast włączyć ręcznie (do wyboru jest ponad 170 trybów sportowych). Ponadto zegarek oferuje funkcję SWOLF, służącą do pomiaru efektywności pływania, a także automatycznie rozpoznaje styl pływania.

Maxcom Titan Chronos GPS (źródło: Maxcom)

Bez obaw można go zatem zabrać na basen. Jest to możliwe, ponieważ obudowa spełnia kryteria klas szczelności 5 ATM i IP69K. Smartwatch przeszedł też testy MIL-STD-810H (to z kolei militarna norma odporności), co ma świadczyć o jego wysokiej trwałości w różnych warunkach (również takich, w jakich przeciętny człowiek raczej nigdy się nie znajdzie).

Podczas aktywności fizycznej przyda się też wbudowany moduł GPS, obsługujący dwuzakresowy system pozycjonowania, a także funkcja barometrycznego pomiaru ciśnienia i wysokości oraz kompas.

Maxcom Titan Chronos GPS (źródło: Maxcom)

Jakie jeszcze funkcje oferuje smartwatch Maxcom Titan Chronos GPS? Pozostała specyfikacja

Wśród funkcji tego zegarka można wymienić również odbieranie i wykonywanie połączeń głosowych, aczkolwiek wymagane jest w tym przypadku połączenie poprzez Bluetooth ze smartfonem. Ponadto smartwatch Maxcom Titan Chronos GPS oferuje monitorowanie snu wraz z jego analizą i sprawdzanie poziomu stresu (w przypadku wysokiego poziomu użytkownik może skorzystać z funkcji poprowadzenia odprężających ćwiczeń oddechowych).

Na pokładzie naturalnie nie zabrakło też pulsometru. Korzystanie z pełnej funkcjonalności urządzenia możliwe jest za pośrednictwem wyświetlacza AMOLED o średnicy 1,43 cala (461 ppi) i jasności szczytowej do 1000 nitów. Ekran oferuje również funkcję Always-On Display. Przed uszkodzeniami chroni go zaś szkło Corning Gorilla Glass 3. generacji.

Producent podaje, że akumulator o pojemności 470 mAh wystarczy na 12-15 dni pracy, aczkolwiek finalny czas pracy będzie zależał od scenariusza używania. Przy bardziej intensywnym nie przekroczy 8 dni, a z włączonym trybem Always-On Display 5 dni. Ciągły trening z GPS może zaś trwać do 35 godzin.

Smartwatch Maxcom Titan Chronos GPS ma wymiary 54x50x14,4 mm, silikonowy pasek o szerokości 22 mm (który można wymienić na inny) i waży 75 gramów. Jego obudowę wykonano ze stali nierdzewnej i włókna szklanego. Kompanem zegarka jest aplikacja GloryFitPro dostępna na Androida i iOS.

Gdzie kupić smartwatch Maxcom Titan Chronos GPS? Cena w polskich sklepach

Sugerowaną cenę tego zegarka ustalono na 599 złotych. Jest on już dostępny w sklepie internetowym producenta oraz u partnerów handlowych marki Maxcom.