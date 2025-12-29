Xiaomi uwalnia potwora. Przynosi ulgę w 5 minut

Xiaomi Mijia Central Air Conditioner Pro Dual Air Wheel może i ma długaśną nazwę, ale to nic, bo mowa o najnowocześniejszym i najbardziej zaawansowanym klimatyzatorze w ofercie chińskiego producenta. Jest dostępny w wersjach jedno- i dwuwylotowych, o mocy od 5 do nawet 8 koni mechanicznych.

Firma Xiaomi pokazała swój najbardziej zaawansowany klimatyzator domowy

Klimatyzator jest przeznaczony do mieszkań o powierzchni od 120 do 190 metrów kwadratowych, a dzięki konfiguracjom z czterema, pięcioma lub sześcioma jednostkami wewnętrznymi z powodzeniem może regulować temperaturę w wielu pomieszczeniach naraz.

Urządzenie zostało wyposażone w dwucylindrową sprężarkę z wtryskiem pary oraz trzyrzędowe skraplacze i parowniki. Dzięki temu ma być w stanie skutecznie ogrzewać dom przy temperaturach nawet tak niskich jak -30 stopni Celsjusza i chłodzić je nawet wtedy, gdy termometr wskazuje przeszło 40 stopni.

Kolejnym atutem ma być wysoka wydajność. Podwójny wirnik o średnicy 55,6 cm jest w stanie zapewnić przepływ powietrza na poziomie 7008 metrów sześciennych na godzinę. Oznacza to efektywne obniżenie temperatury w całym salonie w pięć minut. W dodatku technologia ultraniskiej częstotliwości (6 Hz) pozytywnie ma wpływać na niskie zużycie energii. Dla pojedynczej sypialni w nocy producent podaje wartość 2,5 kWh.

Xiaomi Mijia Central Air Conditioner Pro Dual Air Wheel (źródło: Xiaomi/Gizmochina)

Firma Xiaomi postarała się też o to, by klimatyzator współpracował z innymi domowymi urządzeniami. W ten sposób może na przykład dbać o powietrze w pomieszczeniu razem z oczyszczaczem czy nawilżaczem. Swoją drogą, niedawno na Tabletowo.pl ukazał się mój ranking oczyszczaczy powietrza – sprawdź koniecznie, jeśli szukasz takiego urządzenia.

Ile kosztuje klimatyzator Xiaomi Mijia Central Air Conditioner Pro Dual Air Wheel?

Producent przygotował kilka wariantów klimatyzatora Mijia Central Air Conditioner Dual Air Wheel. Ich ceny przedstawiają się następująco:

model o mocy 5 KM, do maks. 4 pomieszczeń – od 25999 juanów (równowartość ~13295 złotych),

model o mocy 6 KM, do maks. 5 pomieszczeń – od 27999 juanów (~14315 złotych),

model o mocy 7 KM, do maks. 6 pomieszczeń – od 37999 juanów (~19430 złotych),

model o mocy 8 KM – od 43999 juanów (~22495 złotych),

model o mocy 8 KM w wersji Dual Outlet – od 51999 juanów (~26590 złotych).

Ten ostatni (względem przedostatniego) oferuje nie tylko bardziej zaawansowaną kontrolę przepływu powietrza, ale też funkcję wykrywania obecności człowieka i dostosowywania do tego parametrów działania.

Na razie mówi się wyłącznie o dostępności tych urządzeń w Chinach, ale niewykluczone, że – podobnie jak inne tego typu sprzęty Xiaomi – zadebiutują również poza Państwem Środka.