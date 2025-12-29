Skoda, samochody
(źródło: Skoda Auto)
Twoja Skoda może stracić ważne funkcje. Można temu zaradzić

Czeski producent samochodów opublikował ważne ogłoszenie dla posiadaczy samochodów marki Skoda. Część aut może utracić istotne funkcje bezpieczeństwa, choć w wielu przypadkach można temu łatwo zaradzić.

Skoda Auto ma ważną wiadomość dla klientów

Skoda Auto opublikowała listę samochodów, które w przyszłości utracą istotne funkcje bezpieczeństwa. Powodem ich wyłączenia jest wygaszanie sieci 2G oraz 3G na terenie Europy. W efekcie posiadacze części pojazdów nie będą mogli korzystać z wybranych funkcji Skoda Connect, a w niektórych samochodach również z połączeń alarmowych eCall.

Najnowsze samochody marki Skoda Auto wyposażane są w moduł LTE, jednak niektóre opcje nadal uzależnione są od sieci 2G/3G w części linii modelowych. Funkcjami, jakie mogą przestać działać, są m.in. zgłoszenie awarii, raport o stanie pojazdu, pozycja parkingowa czy status pojazdu.

Czeski producent opracował już rozwiązanie, ale nie będzie ono dostępne dla wszystkich linii modelowych. Posiadacze samochodów z oprogramowaniem MOD3 (pre-UNECE) i MOD4 (pre-UNECE) mogą zaktualizować system bezprzewodowo lub u partnera serwisowego. Zaleca się aktualizację poprzez usługę Over-the-Air (o ile samochód taką oferuje) przed końcem obowiązywania standardu 2G/3G. Jeśli pojazd takiej opcji nie ma, jedynym rozwiązaniem jest wizyta w ASO.

W tych Skodach niektóre funkcje bezpieczeństwa zostaną wyłączone

Posiadacze samochodów z oprogramowaniem MOD2 po wyłączeniu sieci 2G i 3G niestety nie będą mogli już korzystać z usług Skoda Connect (z pominięciem Infotainment Online). Firma wspomina, iż ze względu na przestarzałą technologię, nie ma rozwiązania dla tych pojazdów.

Oto modele samochodów wyposażonych w system MOD2, które po wyłączeniu 2G/3G nie będą mogły już korzystać z niektórych funkcji:

Model samochoduStart produkcji (tydzień roku kalendarzowego/rok)Koniec produkcji (tydzień roku kalendarzowego/rok)
Kodiaq41/201630/2020
Superb22/201730/2020
Fabia22/201748/2022
Octavia06/201714/2020
Karoq30/201730/2020
Rapid22/201721/2019

Warto podkreślić, że czeski producent aut twierdzi, iż zmiany wynikają z decyzji władz telekomunikacyjnych, a firma nie ma wpływu na wdrożenia i dąży do zminimalizowania wpływu na swoich klientów. Pierwsza fala wyłączeń została zaplanowana już na 1 stycznia 2026 roku i póki co ma objąć Islandię, Szwajcarię i Szwecję. Kolejne europejskie rynki pójdą śladem tych krajów najprawdopodobniej w 2029 roku i późniejszych latach.

Pełna lista linii objętych zmianami:

Lista samochodów marki Skoda Auto objętych zmianami w systemach bezpieczeństwa
Lista samochodów objętych zmianami w systemach bezpieczeństwa (źródło: Skoda Auto)

T-Mobile jako pierwsze wyłączyło 3G w Polsce – już w 2023 roku. Z kolei Orange wyłączyło 3G w Polsce w listopadzie 2025 roku. Pozostali operatorzy – Play i Plus – są w trakcie tego procesu. Żaden z telekomów nie zdecydował się natomiast jeszcze na wyłączenie 2G w Polsce.

