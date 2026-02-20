Nowa funkcja na WhatsAppie. Brakowało mi jej od lat!

WhatsApp wreszcie ułatwi życie nowym członkom czatów grupowych (i pozostałym uczestnikom zresztą też). Czekałam na tę opcję od lat!

Ta funkcja na WhatsAppie była naprawdę wyczekiwana

WhatsApp jest dla wielu osób podstawą do bezpłatnego utrzymywania kontaktu ze znajomymi czy współpracownikami. Nie tylko pozwala na przesyłanie wiadomości tekstowych, ale również przekazywanie zdjęć, filmów, a także wykonywanie połączeń. Meta sukcesywnie rozszerza funkcjonalność WhatsAppa, ułatwiając zarówno rozmowy prywatne, jak i grupowe.

Dotychczas tworzenie czatów grupowych było (i nadal jest) banalnie proste. Wystarczy przecież tylko kilka kliknięć, wybranie uczestników nowo tworzonej grupy i gotowe. Problem jednak pojawia się wtedy, gdy członkowie już zaangażowali się w rozmowę, a do grupy konieczne jest dołączenie nowego użytkownika, dla którego okno czatu pozostaje puste. W takich sytuacjach jest kilka opcji, z których każda jest czasochłonna i irytująca – można np. przesłać nowej osobie screeny rozmów, wdrożyć ją w temat i stracić przy tym sporo czasu albo pozostawić na pastwę losu i poczekać, aż sama się odnajdzie.

Wygląda na to, że Meta wreszcie zabrała się za rozwiązanie tego problemu, wprowadzając do WhatsAppa nową opcję. Jak twierdzi właściciel komunikatora: jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych przez użytkowników funkcji i trudno się z tym nie zgodzić. Dzięki najnowszej opcji o nazwie Historia wiadomości grupowych administrator lub inni członkowie grupy będą mogli udostępnić ostatnie wiadomości z czatu grupowego nowo dodanej osobie. Dzięki temu łatwo wdroży się ona w kontekst i poruszane tematy, aby płynnie dołączyć do rozmowy.

Historia wiadomości grupowych na WhatsAppie – łatwo wdrożysz nowego członka grupy

Funkcja Historia wiadomości grupowych umożliwi przesłanie nowemu członkowi grupy ostatnich 25, 50, 75 lub 100 wiadomości. O ich liczbie zdecyduje administrator lub uczestnik grupy, który zdecydował się na przesłanie starszych wiadomości.

Historia wiadomości grupowych (źródło: Blog WhatsApp)

Co ważne, administratorzy mogą wyłączyć tę opcję w zarządzanej grupie. Jednocześnie administrator zawsze może udostępnić historię wiadomości, gdy nowy uczestnik zostaje dołączony do grupy. Ponadto wszystkie osoby będące w danej grupie otrzymają powiadomienie o wysłaniu historii wiadomości do nowego członka wraz z czasem wysłania tych wiadomości oraz ich nadawcą.

Jak wspomina Meta, historia wiadomości grupowych jest również wizualnie odrębna od zwykłych wiadomości. Starsze wiadomości nadal pozostają w pełni zaszyfrowane, podobnie jak inne wiadomości prywatne.

Udostępnianie opcji Historia wiadomości grupowych zostało już rozpoczęte, jednak właściciel WhatsAppa podkreśla, że wdrażanie jest stopniowe. W moim przypadku funkcja nie jest jeszcze dostępna.