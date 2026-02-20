Czy producenci pralek kłamią? Możecie być zaskoczeni wynikami kontroli UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów niejednokrotnie ujawnił sprzeczne z prawem praktyki różnych firm. Tym razem wziął na tapet pralki – sprawdzono, czy ich producenci mijają się z prawdą. Wyniki kontroli mogą Cię zaskoczyć.

Czy producenci pralek kłamią? Wyniki kontroli UOKiK są jednoznaczne

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej w Białymstoku, Kielcach, Lublinie i Rzeszowie skontrolowały dokumentację i oznakowanie 10 modeli pralek w okresie od czerwca do września 2025 roku. Weryfikacji poddano również wybrane parametry podane na etykietach energetycznych.

Kontrolę przeprowadzono w 9 sklepach stacjonarnych i w większości sprawdzano pralki pochodzące spoza Unii Europejskiej. UOKiK podaje, że kontrolą objęto następujące modele:

AEG ProSense 6000 ML6SE26DP,

Amica NWAS610DL,

Beko WUE6612WWE

Beko XBM3WFU48415W,

Candy CS41262DE/1-S,

Candy CST 07LET/1-S,

Electrolux 600 Sensicare EW6SMB326SP,

Kernau KFWM I 6401,

LG F4W10722W,

Whirlpool FFB 9258 SV PL.

W tylko jednym przypadku – Candy CS41262DE/1-S – stwierdzono brak umieszczenia karty informacyjnej produktu na stronie internetowej sprzedawcy. Zauważono również, że etykieta energetyczna nie została udostępniona w mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu. Sprzedawca wdrożył już działania naprawcze.

Sprawdzono również parametry podane przez dostawców (producentów) na etykietach energetycznych:

ważone zużycie energii (średnie zużycie energii w cyklu prania pralki dla maksymalnej, połowy i jednej czwartej masy wsadu, wyrażone w kilowatogodzinach na cykl),

ważone zużycie wody (średnie zużycie wody w cyklu prania dla maksymalnej i połowy masy wsadu, wyrażone w litrach na cykl),

poziom emisji hałasu akustycznego w fazie wirowania,

klasę efektywności energetycznej,

czas trwania programu „eco 40-60” przy maksymalnym dopuszczalnym wsadzie.

W tym przypadku nie odnotowano ani jednej sytuacji, aby deklaracja producenta była niezgodna ze stanem faktycznym po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych – UOKiK informuje, że deklaracje na etykietach energetycznych były zgodne z rzeczywistością.

Na co zwrócić uwagę, kupując pralkę?

Kontrola, przeprowadzona przez UOKiK, pozwala wierzyć, że producenci pralek – nie tylko sprawdzonych modeli, ale wszyscy – podają informacje zgodne ze stanem rzeczywistym, dzięki czemu na przykład rachunek za energię elektryczną nie zaskoczy.

UOKiK zaleca jednak, aby po zakupie pralki sprawdzić, czy są na niej dane dostawcy (producenta/importera), ponieważ mogą się przydać w przyszłości w przypadku chęci dochodzenia swoich praw. Ponadto klient może znaleźć szczegółowe dane techniczne urządzenia w Bazie Danych o Produktach (EPREL), a na stronie producenta powinien znajdować się wykaz części zamiennych i instrukcja naprawy.

źródło: UOKiK

Przy okazji warto przypomnieć, że od niedawna klienci w kraju nad Wisłą mają większy wybór pralek, ponieważ również Xiaomi zaczęło sprzedawać pralki w Polsce od 2025 roku.