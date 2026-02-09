Z nową funkcją na Allegro trudniej będzie o pomyłkę

Są takie zakupy, gdzie bez dokładnego sprecyzowania, o co nam chodzi, łatwo o pomyłkę. Wystarczyło jedno nowe okienko, aby zakup przedmiotów z kilku kategorii nie był obarczony możliwością popełnienia błędu z naszej strony.

Jak wygląda zakup części samochodowych?

Jeżeli zdarzyło Wam się kiedykolwiek samodzielnie serwisować pojazd, najprawdopodobniej wiecie, że zakup części do samochodu lub motocykla może przebiegać w najróżniejszy sposób.

W pierwszym, najbardziej lubianym scenariuszu część, którą kupujemy, jest materiałem eksploatacyjnym, który jest nam znany. Przykładem niech będą klocki hamulcowe, filtr oleju czy łączniki stabilizatora – wieloletni posiadacze jednej maszyny wymieniają tego typu elementy nie raz, znając numer katalogowy części, a cały proces zamawiania jest łatwy i przyjemny.

Jak można się domyślić, istnieje też scenariusz, gdzie „łatwy” i „przyjemny” w ogóle nie występują. Okazuje się bowiem, że część, która uległa uszkodzeniu, różni się pomiędzy różnymi wersjami nadwozia czy silnika na tyle, że zwykłe wpisanie w przeglądarkę „wihajster do Passat B5 1.9 TDI” na wiele się nie zda. Wtedy z pomocą przychodzi VIN – unikalny numer identyfikacyjny pojazdu, który umożliwia doprecyzowanie, który dokładnie wariant danej części powinien pasować do naszego auta.

Z Allegro nie pomylisz już części do samochodu

Dotychczas szukanie części na Allegro kończyło się na szybkiej liście „marka-model-typ”. Metoda w teorii wystarczająca, jednak – jak podałem na przykładzie powyżej – nie zawsze nakieruje nas na właściwy element.

Od dziś Allegro wprowadza funkcję, która zminimalizuje ryzyko zakupienia niewłaściwej części. Powyżej kwestionariusza dotyczącego auta, do którego szukamy ofert, pojawiła się opcja podania numeru VIN. Wystarczy więc znać identyfikator naszej maszyny. Podpowiem, że oprócz zaglądania do samochodu/motocykla numer widoczny jest również w zakładce „szczegóły pojazdu” w aplikacji mObywatel (który, swoją drogą otrzymał 6 lutego 2026 roku przydatną zakładkę dla młodocianych kierowców). Pozostaje zatem wpisać go w okienko i zatwierdzić, a platforma sama odsieje niepasujące filtry, wahacze, a także opony oraz felgi.

Teraz szansa na kupienie niewłaściwej części będzie o wiele mniejsza (źródło: Bartosz Kaja | Tabletowo)

Nowa funkcja obejmuje ponad 56 milionów ofert dostępnych na platformie, co stanowi ponad połowę asortymentu na platformie. Z czasem lista kompatybilnych części powinna być jeszcze większa.