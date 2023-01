Skaner leków w aplikacji mojeIKP. Co potrafi?

Bezpłatna aplikacja mobilna Ministerstwa Zdrowia – mojeIKP, zawiera wiele funkcji ułatwiających jej użytkownikom funkcjonowanie w polskim systemie opieki zdrowotnej. Są to między innymi e-recepty, czy e-skierowania. Właśnie udostępniono aktualizację tego programu. Dzięki niej pożegnamy się z papierowymi ulotkami leków.

Skaner leków w mojeIKP

Jeśli zdarzyło się Wam chociaż raz czytać ulotki dołączone do lekarstw, to dobrze wiecie, że nie jest to łatwa sztuka – przede wszystkim ze względu na naprawdę niewielki rozmiar czcionki.

Dla wielu osób może się to okazać dużym problemem, szczególnie jeśli mają one wadę wzroku. Wprowadzona właśnie do aplikacji mojeIKP funkcja skanera leków zdaje się rozwiązywać te problemy.

Co potrafi taki skaner? Wystarczy zeskanować kod kreskowy leku z opakowania, by uzyskać szybki dostęp do jego ulotki i komfortowo znaleźć interesujące nas informacje za pomocą aplikacji. Żeby to zrobić, wystarczy wykonać kilka prostych kroków:

otwórz aplikację i zaloguj się,

otwórz skaner w zakładce e-zdrowie (wyraź zgodę na używanie aparatu, jeśli korzystasz ze skanera po raz pierwszy),

zeskanuj z opakowania leku kod kreskowy lub kod QR.

Aby pobranie ulotki leku było możliwe, użytkownik musi mieć dostęp do internetu. Ulotkę leku możemy zapisać w pamięci smartfona lub udostępnić bezpośrednio z aplikacji mojeIKP.

Drugie ułatwienie, jakie daje skaner, to prostsze ustawienie przypomnienia o zażywaniu leku. Gdy otwieramy ulotkę, wystarczy kliknąć znaczek plusa, a następnie megafonu i dodać lek do przypomnienia.

funkcja skaner leków w aplikacji mojeIKP (fot. Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Oprócz tego w aplikacji pojawiły się również dwa inne udogodnienia:

zdarzenia medyczne, gdzie sprawdzisz historię swoich wizyt w przychodni i u lekarza

łatwiej wykonasz test wydolnościowy przed rozpoczęciem treningów „8 tygodni do zdrowia”.

Przypomnienie o lekach

W leczeniu wielu chorób regularnie przyjmowanie leków jest kluczową sprawą. Dla tych, których pamięć niekiedy zawodzi, aplikacja mojeIKP od kwietnia tego roku oferuje funkcję przypominającą o przyjmowaniu medykamentów.

Opcja „przypomnienie o lekach” znajduje się w zakładce e-zdrowie. Po kliknięciu ten kafelek wystarczy kliknąć plusa, a następnie wprowadzić nazwę leku (a od teraz można również zeskanować jego kod kreskowy). Później wystarczy uzupełnić dawkowanie leku, a na swoim urządzeniu mobilnym będziemy otrzymywać powiadomienia przypominające nam o podaniu kolejnej dawki leków.

Aplikacja mojeIKP jest oczywiście bezpłatna i możecie pobrać ją ze sklepu Google Play lub z Apple Store.