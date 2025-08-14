Dzięki nowej funkcji Google hasła uzupełnisz jeszcze sprawniej

Google wprowadza nową funkcję do klawiatury Gboard. Dzięki niej uzupełnianie danych uwierzytelniających w aplikacjach i platformach ma być jeszcze prostsze i szybsze.

Google ułatwi Ci życie nową funkcją w Gboard

Hasła to taka zmora, bez której nasze urządzenia są w zasadzie bezużyteczne. Powinny być długie, zawierać cyfry, małe i duże litery, a często również znaki specjalne. Dodatkowo każde z nich powinno być inne do różnych kont – od bankowych, przez social media, aż po programy lojalnościowe. Zapamiętanie tych wszystkich trudnych, silnych ciągów znaków, jest często wręcz niemożliwe. Warto też wiedzieć, że niektóre proste hasła są szczególnie niebezpieczne.

Konto Google jest rozwiązaniem na te problemy. Za pomocą Menedżera haseł możemy nie tylko zapisać, ale też stworzyć unikatowy i trudny do odgadnięcia ciąg znaków. Dzięki temu logując się do wybranej platformy czy aplikacji nasze hasło może zostać automatycznie uzupełnione za pośrednictwem klawiatury Gboard. Może, ale nie musi.

Zdarzają się sytuacje, kiedy musimy zaczekać na sugestię, ale ta nigdy nie zostaje wyświetlona. Nie pozostaje nam nic innego jak tylko otwarcie Menedżera haseł i ręczne przekopiowanie danych do logowania. Teraz jednak zauważono, że technologiczny gigant kolejny raz chce ułatwić nam życie wdrożeniem funkcji „Autouzupełnianie za pomocą Google”.

Ulepszone autouzupełnianie haseł w Google Gboard – jak będzie przebiegało?

Do Gboard trafi nowy rodzaj skrótu. Jeśli opcja będzie już dla Ciebie dostępna, możesz włączyć ją po otwarciu klawiatury i wybraniu przycisku skrótów (symbol złożony z czterech kwadratów zlokalizowany nad klawiaturą po lewej stronie). Stamtąd możliwe będzie także przeniesienie przycisku na pasek sugestii, aby jeszcze szybciej docierać do zapisanych haseł. Wystarczy przytrzymać ikonę i przeciągnąć ją.

Jak zaznacza 9to5google, po kliknięciu w przycisk „Autouzupełniania za pomocą Google” użytkownik do wyboru będzie miał dwie opcje – Hasła i Metody płatności. W przypadku opcji Hasła wyświetlone zostaną dane uwierzytelniające do danego konta lub aplikacji. Jeśli użytkownik nigdy wcześniej nie przypisał hasła do danej platformy, Gboard wyświetli komunikat o jego braku.

Funkcja „Autouzupełniania za pomocą Google” została zauważona w wersji beta Gboard oznaczonej numerem 15.7.5.787916401 (sklep Play minimum w wersji 25.30). Opcja nie jest jeszcze powszechnie dostępna.