Wstąp do Akademii Superbohaterów. Gra Nauka. To lubię! dostępna do pobrania

Jednym z najpopularniejszych kanałów popularnonaukowych na polskim YouTube jest Nauka. To Lubię. Jego twórca właśnie ogłosił wydanie mobilnej gry na Androida i iOS, która pozwala poznać wielkich naukowców, dobrze się przy tym bawiąc.

Nauka poprzez zabawę

Osoby, które w mniejszym lub większym stopniu interesują się nauką, powinny kojarzyć kanał Nauka. To Lubię na YouTube. Prowadzony jest on przez Tomasza Rożka, doktora nauk fizycznych i popularyzatora nauki, który w przystępny sposób przedstawia wiele zagadnień z fizyki, chemii, biologii i innych dziedzin nauki. Na kanale znajdziemy jeszcze informacje o wybitnych naukowcach czy komentarze do bieżących wydarzeń na świecie.

Jednym z projektów prowadzonych przez Tomasza Rożka jest Akademia Superbohaterów, w ramach którego możemy poznać sylwetki wielkich polskich naukowców, których prace często miały znaczący wpływ na otaczający nas świat. W jego ramach powstała już książka oraz gra karciana, a teraz dołącza mobilna gra przeznaczona na urządzenia działające pod kontrolą Androida i iOS.

Jak podkreślają sami twórcy, gra Nauka. To Lubię! Akademia to mobilny świat pełen naukowych przygód i tajemnic, które będziemy musieli rozwikłać. Podczas zwiedzania wirtualnego świata wstąpimy do Akademii Superbohaterów, prowadzonej przez najlepszych polskich naukowców. Bez obaw, z pewnością nie będziemy musieli siedzieć na długich i żmudnych wykładach – mamy poczuć się jak w dobrym filmie sensacyjnym.

Co prawda, produkcja skierowana jest do młodszych odbiorców, ale każdy powinien przy niej dobrze się bawić. Nauka. To Lubię! Akademia pozwala bliżej poznać wybitnych naukowców, którzy zmienili świat. Gracz dowie się wiele o ich pracy, ale przede wszystkim będzie musiał rozwiązać wiele zagadek, stworzyć niezwykłe urządzenia, a także pokonać złoczyńców.

Gra jest już dostępna

Z grą Nauka. To Lubię! Akademia spędziłem dopiero kilka minut, więc nie chcę jest wystawiać jakiejkolwiek oceny. Muszę jednak zaznaczyć, że produkcja zapowiada się naprawdę dobrze. Widać spory wysiłek włożony w dopracowanie tego tytułu, a rozmiar wynoszący 3,1 GB (wersja na iOS) zapowiada, że czeka przede mną naprawdę długa przygoda.

Gra dostępna jest za darmo. Znajdziemy ją zarówno w Google Play, jak i App Store. Pozostaje więc życzyć miłej zabawy.