Ten producent mówi „nie” składanym smartfonom

Choć dla Nothing najważniejszym wydarzeniem dziś jest debiut modelu Phone (2), nie oznacza to, że nie możemy podyskutować sobie na temat przyszłych planów firmy. Prezes i współzałożyciel przedsiębiorstwa wypowiedział się na temat potencjalnego „składaka” w portfolio firmy.

Ofensywa składanych smartfonów

W tym roku rynek smartfonów w Polsce niemalże pęka od składanych urządzeń. Dziś premierę nad Wisłą miała Motorola razr 40, a jeszcze w tym miesiącu Samsung zaprezentuje nowe modele z serii Galaxy Z Fold i Galaxy Z Flip. W sklepach możemy kupić składanego OPPO Find N2 Flip czy Huawei Mate X3, a w niedalekiej przyszłości dołączy do nich Tecno Phantom V Flip czy OnePlus Fold (aczkolwiek nie wiemy, czy będą one dostępne w kraju nad Wisłą). Siłą rzeczy Nothing powinien być producentem, który pomimo krótkiego stażu powinien pracować nad pierwszym składakiem w ofercie.

Model Razr 40 (Źródło: Motorola)

Obecna strategia firmy jest jednak inna niż można by się było spodziewać. Carl Pei, założyciel i prezes Nothing, w rozmowie z serwisem IndiaToday wyraził swoją opinię na temat plotek dotyczących opracowywania składanego smartfona w jego zespole. Okazuje się, że Pei nie jest zainteresowany taki urządzeniami i uważa, że są one zbyt niszowe.

Dobrze, że inni producenci tworzą składane urządzenia, ale jeżeli przyjrzycie się ich ewolucji, zobaczycie, że to cały czas to samo. Jeśli tylko ukryjesz logo na smartfonie, konsument nie jest w stanie odróżnić ich od siebie. Nie sądzę, aby konsumenci chodzili i myśleli „Chciałbym, aby mój telefon mógł się złożyć”. Myślę, że jest to innowacja wpychana przez producentów na siłę. Carl Pei, założyciel i prezes Nothing w rozmowie z IndiaToday

Carl Pei (źródło: YouTube @Nothing)

Nothing Fold Phone (1) nieprędko

Na pytanie serwisu odnośnie składanego smartfona Nothing, Carl Pei odpowiedział krótko: „Nie w najbliższym czasie”, ucinając wszelkie nieoficjalne doniesienia o składaku, który mógłby trafić do sprzedaży z NothingOS i oświetleniem Glyph w tym roku.

Rynek zmienia się jednak bardzo dynamicznie i wierzę, że tak drobny producent jak Nothing nie może pozwolić sobie na przespanie ewentualnego boomu na składane smartfony. Jeżeli za rok, dwa Motorole razr i Samsungi Galaxy Z Fold przewyższą wolumenem sprzedaży tradycyjne urządzenia, Pei zauważy, że może trzeba iść zgodnie z trendami i zaprezentuje światu coś, co roboczo możemy nazwać „Nothing Fold/Flip Phone (1)” lub „Phone (Fold/Flip)”.