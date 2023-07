Klasyk za darmo podczas Amazon Prime Day – Star Wars: The Force Unleashed

Z okazji Amazon Prime Day w usłudze Prime Gaming pojawiło się za darmo Star Wars: The Force Unleashed. Ta kultowa gra, która ma już 14 lat, jest dostępna bez żadnych dodatkowych opłat. Jak ją odebrać?

Star Wars: The Force Unleashed za darmo

Przy okazji startu Amazon Prime Day, które oferuje także ciekawe zniżki, np. na Nothing Phone (1), firma postanowiła wrzucić do Prime Gaming darmową grę. Mowa o Star Wars: The Force Unleashed. Ta kultowa produkcja ma już przeszło 14 lat, ale dalej może zachwycić wiele osób – przede wszystkim ciekawą fabułą i świetnym, jak na tamte czasy, gameplayem oraz klimatem.

Warto podkreślić, że Star Wars: The Force Unleashed oferowane w ramach Prime Gaming jest w wersji The Ultimate Sith Edition, a to oznacza, że oprócz oryginalnych misji z podstawowej wersji gry, ma także dodatkową zawartość cyfrową oraz zupełnie nowe etapy fabularne.

Jeżeli dotychczas nie miałeś okazji ograć tego tytułu, to zdecydowanie warto to zrobić. RPG, które wręcz można nazwać legendarnym, dodać do swojego konta za darmo będzie można do 14 sierpnia tego roku. Trzeba jednak mieć aktywną usługę Prime Gaming.

Grafika promująca Star Wars: The Force Unleashed w Prime Day (źródło: amazon)

Star Wars: The Force Unleashed to kultowa gra

Z całą pewnością można stwierdzić, że Star Wars: The Force Unleashed to kultowa produkcja. Miała premierę 6 listopada 2009 roku. W grze wcielamy się w rolę tajemniczego ucznia Dartha Vadera, który odkrywa galaktykę znaną nam z serii filmów Gwiezdne Wojny. Deweloperzy oddali w ręce graczy zupełnie nową moc, której wcześniej nikt nie znał.

Z takim arsenałem eliminujemy wszystkich wrogów, którzy nam stanęli na drodze – niezależnie od tego, po której stronie konfliktu chcą się opowiedzieć. Odwiedzimy znane nam planety, a także zupełnie nowe miejsca.

Warto obserwować Amazon Prime Day, ponieważ być może firma zaproponuje także inne, ciekawe, darmowe gry. W tym momencie, za dostęp do Amazon Prime trzeba zapłacić 49 złotych rocznie. W skład abonamentu wchodzą Prime Gaming, Prime Video, darmowe i szybkie dostawy z marketplace, a także różne wyjątkowe okazje dostępne podczas Prime Day.