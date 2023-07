GG (dawniej Gadu-Gadu) zaczyna testy wirtualnego portfela. Można już wpłacać pieniądze

Choć GG (dawniej Gadu-Gadu) czasy świetności ma dawno za sobą, to nie ustaje w wysiłkach, aby odbudować swoją utraconą na rzecz Messengera i innych komunikatorów pozycję. Dziś poinformowano o rozpoczęciu testów wirtualnego portfela, do którego użytkownicy będą mogli wpłacać pieniądze.

GG (dawniej Gadu-Gadu) zaczyna testy wirtualnego portfela. Jak wpłacić pieniądze?

Jak powiedział Jarek Rybus z GG, GGwallet to prosty i wygodny sposób na przyjmowanie wpłat prosto w swoim GG, taka skarbonka na wyciągnięcie ręki, dostępna docelowo dla każdego użytkownika komunikatora. Dziś rozpoczęto jego testy dla trzeciego sektora – pierwszą edukacyjną organizacją pożytku publicznego, która przyjmuje już pieniądze przez GGwallet, jest Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty.

Jej numer GG to 44866, który jest nieprzypadkowy, bowiem KRS Ogólnopolskiego Operatora Oświaty to 00000 44866. Zainteresowani darczyńcy mogą wpłacać swoje pieniądze na dwa „sztandarowe programy fundraisingowe”. Pierwszy z nich to Wirtualna Poradnia Pedagogiczna – to internetowa platforma, za pośrednictwem której każdy rodzic będzie mógł uzyskać bezpłatną, profesjonalną poradę pedagoga, psychologa dziecięcego i logopedy. Drugi to natomiast Logopeda w każdej szkole i przedszkolu – w jego ramach zakłada się doposażenie i dofinansowanie profesjonalnej opieki logopedycznej dla ponad 7 tysięcy przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

Potencjał jest bardzo duży, a my chcemy iść z duchem czasu i rozwojem technologii. Fundacja mocno stawia na cyfryzację, wygodę pracy, ograniczanie biurokracji i skracanie ścieżek komunikacji. Nowe rozwiązania GG idealnie się w te idee wpisują. Bartłomiej Dwornik z działu komunikacji Ogólnopolskiego Operatora Oświaty

źródło: GG

Pieniądze można przekazać za pośrednictwem strony internetowej www.gg.pl/gg/pl/44866-Ogólnopolski-Operator-Oświaty, skanując kod QR w aplikacji mobilnej swojego banku lub klikając przycisk Zasil mój GGwallet. W drugim przypadku zostaniecie przeniesieni na stronę, na której możecie wybrać lub wpisać dowolną kwotę wpłaty (nie wyższą niż 200 złotych) i zasilić GGwallet OOO za pomocą karty płatniczej lub BLIKA.

To nie koniec współpracy GG i fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty

Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie, współpraca GG i OOO będzie miała również wymiar rozrywkowy, ponieważ Fintecom (właściciel komunikatora) i GG zostali oficjalnymi partnerami planowanego na ostatni weekend lipca charytatywnego streamu na YouTube.

źródło: GG

Wydarzenie odbędzie się w dniach 29-30 lipca 2023 roku na kanale KronosGra na platformie YouTube pod hasłem #MAMYNATORADĘ! i jego celem jest zebranie środków na profesjonalne porady logopedyczne do Wirtualnej Poradni Pedagogicznej. Nie będą jednak tylko zbierane pieniądze – planowane są też licytacje i konkursy, a w puli znajdują się także nagrody i fanty ufundowane przez markę Gadu Gadu.

Co dalej?

Jak zostało wspomniane, na razie są to testy GGwallet. Jarek Rybus zapowiedział jednak, że już wkrótce zostaną udostępnione również płatności pomiędzy użytkownikami GG: