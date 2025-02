Nowy gimbal DJI RS 4 Mini. Działa dłużej i reaguje szybciej

DJI RS 4 Mini to najnowszy gimbal dla operatorów o nieco wyższych wymaganiach, poszukujących akcesorium w cenie, którą nadal można nazwać przystępną. Rzućmy okiem na to, co oferuje i czym różni się od poprzednika.

Szybsza reakcja, dłuższe działanie. Nowy gimbal DJI RS 4 Mini

Dopiero co na rynku pojawiły się gimbale z serii DJI Osmo Mobile 7, przeznaczone do współpracy ze smartfonami. Teraz chiński producent postanowił odświeżyć także swoją rodzinę nieco większych stabilizatorów dla profesjonalistów i wymagających amatorów – youtuberów, operatorów filmowych i fotografów. Do sklepów trafił gimbal DJI RS 4 Mini.

DJI RS 4 Mini cechuje się udźwigiem do 2 kg, dzięki czemu bez najmniejszego problemu obsłuży nie tylko smartfony, ale też większość dostępnych na rynku aparatów z różnymi obiektywami. Sam pozostaje przy tym lekki – waży bowiem niespełna 900 g, choć to o 40 g więcej niż DJI RS 3 Mini. Jego konstrukcja w dodatku jest składana, co ułatwia transport.

DJI RS 4 Mini (fot. DJI)

RS 4 Mini wykorzystuje zaawansowany algorytm stabilizacyjny, dzięki czemu ujęcia mają pozostawać płynne nawet przy nagrywaniu wyjątkowo dynamicznych scen. W tym kontekście warto też wspomnieć o trybie Responsive Flow przyspieszającym reakcję na ruchy dłoni. Bez trudu radzi sobie także z nagrywaniem w pionie, co docenią użytkownicy tworzący treści na social media.

DJI RS 4 Mini (fot. DJI)

Pokryte teflonem osie zapewniają sprawniejsze wyważanie, a nowe pokrętło regulacji na osi tilt umożliwia wygodne przesuwanie kamery. Skoro już przy tym jesteśmy, obsługa gimbala jest prosta dzięki fizycznym przełącznikom i dotykowemu wyświetlaczowi. Akcesorium zostało również wyposażone w moduł Bluetooth umożliwiający bezprzewodowe sterowanie migawką.

Zintegrowany akumulator cechuje się zaś pojemnością 3100 mAh. Ładuje się go blisko 2 godziny, a wystarcza na maksymalnie 13 godzin. W razie pilnej potrzeby wystarczy podłączyć go do prądu na 30 minut, by uzyskać 5 godzin działania. To jedna z kluczowych zmian względem poprzednika – właśnie, porównajmy Czwórkę z Trójką…

Specyfikacja i porównanie DJI RS 4 Mini vs RS 3 Mini

DJI RS 4 Mini DJI RS 3 Mini Algorytm stabilizacji RS 4. generacji RS 3. generacji Udźwig do 2 kg do 2 kg Maks. prędkość obrotu 360°/s 360°/s Automatyczna blokada osi tak nie Waga ~890 g,

statyw: ~140 g ~850 g,

statyw: ~128 g Pojemność akumulatora 3100 mAh 2450 mAh Czas pracy do 13 godz. do 10 godz. Czas ładowania 1 godz. 50 min 2 godz. 30 min Łączność bezprzewodowa Bluetooth 5.1 Bluetooth 5.1

Ile kosztuje gimbal DJI RS 4 Mini? Cena

Gimbal DJI RS 4 Mini w podstawowej wersji kosztuje 1849 złotych i zawiera jedynie podstawowe akcesoria montażowe. Na rynku dostępny jest również zestaw DJI RS 4 Combo za 2249 złotych, wzbogacony o dodatkowe elementy, takie jak moduł inteligentnego śledzenia RS czy uchwyt walizkowy.