3mk na targach MWC 2025. Ultracienkie etui z MagSafe to nie wszystko

Coroczne targi w stolicy Katalonii to nie tylko okazja, by zachwycać się najnowszymi rozwiązaniami technologicznych gigantów. Na MWC 2025 można spotkać również polskie akcenty, w tym lubianą przez nas markę 3mk Protection. Nie sposób zatem pominąć jej stoiska. Zapraszam więc na krótką wycieczkę i przegląd nowości.

Wśród nowości pierwsze skrzypce odgrywa ultralekkie etui Just20g MagCase™, eleganckie Matt Case Pro™ wyściełane mikrofibrą, szkło ochronne TitanGlass™ i HARDY Ultra Glass™. To jednak nie wszystko.

Zanim jednak przejdziemy bezpośrednio do produktów, zapytałam Piotra Wawrzyniaka, Head of Marketing 3mk Protection, jakie są najważniejsze nowości, prezentowane przez markę podczas MWC 2025 w Barcelonie:

Na MWC 2025 pokazujemy produkty, które są w naszym DNA, czyli case’a i szkło hartowane, które inspirowane jest technologia kosmiczną. Co to właściwie znaczy? Ma powłokę bazaltową, która nadaje mu wysoką trwałość i odporność. Mówiąc o etui, odświeżyliśmy portfolio, wprowadzając do niego kolejną wersję Matt Case™, która cechuje się wewnętrzną wyściółką z mikrofibry, zapewniającą większą ochronę obudowy telefonu.

Krzysztof Gawkowski, Minister Cyfryzacji, wpadł do 3mk

Just20g MagCase™ to etui, którego nawet nie poczujesz. W dodatku z MagSafe

Jednymi z najciekawszych produktów, zaprezentowanych przez 3mk na MWC 2025, jest Just20g ClearCase™ i Just20g MagCase™, czyli etui, które ważą zaledwie 20 gramów, a mimo to zapewniają wysoki poziom ochrony smartfona. Ich konstrukcja została opracowana w taki sposób, aby maksymalnie zabezpieczyć telefon przed uszkodzeniami mechanicznymi, nie dodając przy tym zbędnej masy ani nie zmieniając znacznie oryginalnego wyglądu urządzenia.

Co wyróżnia Just20g MagCase™? Przede wszystkim kompatybilność z MagSafe. Etui oferuje wbudowane mocne magnesy, które pozwalają na pewne i stabilne podłączenie akcesoriów, takich jak ładowarki czy uchwyty samochodowe. Kolejną cechą jest ultracienka, bezramkowa konstrukcja, dzięki której etui niemal nie czuć w dłoni.

Just20g ClearCase™ i Just20g MagCase™ spełniają normy klasy odporności Military Grade, co oznacza, że pomyślnie przeszły m.in. testy odporności na upadki, a do tego etui zostały zaprojektowane w taki sposób, że występują w nich delikatnie podwyższone krawędzie wokół obiektywów i ekranu, co zapobiega bezpośredniemu kontaktowi tych elementów z twardymi powierzchniami.

To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą zabezpieczyć swój telefon bez konieczności używania ciężkich, masywnych etui. Just20g Clear Case™ i Just20g MagCase™ są dostępne dla flagowych smartfonów Samsunga oraz Apple od modeli Galaxy S23 i iPhone 13 w górę.

3mk Matt Case™ to świetne wzornictwo i doskonała ochrona

Dla osób, które preferują jednak klasyczne etui, chroniące nie tylko plecki, ale też krawędzie telefonu, przygotowane został case 3mk Matt Case™. Podwyższone krawędzie zabezpieczają obiektywy aparatów, a wyściełane mikrofibrą wnętrze dodatkowo dba o obudowę telefonu.

Niezawodność Matt Case™ została dowiedziona w teście Military Grade, opracowanym przez amerykańską armię. Logistic Transit Drop Test, będący częścią tego standardu, sprawdza wytrzymałość przedmiotów na wielokrotne upadki z określonej wysokości. Etui Matt Case™ przetrwało te upadki, aby otrzymać certyfikację Military Grade, co potwierdza jego wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne i ekstremalne warunki – czytamy na stronie 3mk.

Co ciekawe, etui można… prać w pralce.

HARDY Ultra Glass™ – najwyższa odporność na zarysowania i uderzenia

Kolejną dużą premierą na stoisku 3mk jest HARDY Ultra Glass™. Co to takiego? Sama nazwa może już wiele mówić, ale rozwiejmy te wątpliwości. To nowoczesne szkło ochronne, które producent określa mianem najmocniejszego szkła w historii marki, a jego parametry rzeczywiście robią wrażenie.

Wystarczy powiedzieć, że szkło HARDY Ultra Glass™ zostało poddane specjalnemu procesowi hartowania w temperaturze 400°C, co zapewnia mu 8-krotnie większą wytrzymałość od standardowych szkieł, a także twardość na poziomie 9H – to pokrótce oznacza, że smartfon można nosić z kluczami w kieszeni bez ryzyka powstawania rys.

Łatwość aplikacji to aspekt, w którym HARDY Ultra Glass™ kontynuuje już znane z innych produktów 3mk rozwiązania i jest wyposażone w Inviscid-Sil™, czyli warstwę klejącą, która pozwala na bezproblemowe nałożenie szkła na ekran bez ryzyka powstania bąbelków powietrza. Do tego można dorzucić jeszcze doskonałą czułość dotyku i – jak twierdzi producent – pełną kompatybilność z systemami Face ID, Touch ID oraz czytnikami linii papilarnych, a to wszystko przy grubości szkła wynoszącej zaledwie 0,3 mm.

3mk TitanGlass™ – moc tytanu, precyzja technologii

Ogromną zaletą TitanGlass™ jest połączenie odporności z elastycznością i dyskrecją ochrony ekranu. To szkło hybrydowe jest nietłukące się, wzmacnia ekran smartfona aż o 500% (cytując dane producenta), a przy tym pozostaje niezwykle cienkie i doskonale dopasowane do chronionego urządzenia.

3mk TitanGlass™ jest szkłem, w założeniach którego jest ochrona przed zarysowaniami, zadrapaniami i stłuczeniami. Jego największą zaletą – poza odpornością oczywiście – ma być idealne dopasowanie do ekranu telefonu, na którym jest zaaplikowany.

Dodatkowo ma powłokę oleofobową, która wygładza ekran i zwiększa poślizg palca, jak również ogranicza zbieranie odcisków palców czy kurzu.

Ten ploter może zostać „czarnym koniem” marki

3mk Black Horse™ to produkt przeznaczony dla segmentu B2B. Mimo to jednak wzbudza ogromne zainteresowanie wśród wszystkich odwiedzających targi i trudno się temu dziwić, bo od razu przyciąga wzrok swoim designem.

Black Horse™ to nie tylko zwykły ploter. Urządzenie wyróżnia się inteligentnymi algorytmami, które automatycznie dopasowują parametry cięcia do materiału, eliminując konieczność ręcznej regulacji. Dzięki temu każdy serwis lub sklep, oferujący zabezpieczenia ekranów, może liczyć na szybszą i bardziej precyzyjną pracę.

Ploter obsługuje wszystkie ekrany – od smartwatchy po duże wyświetlacze laptopów – i pozwala na idealne cięcie dzięki technologii UniBlade™. To stalowy nóż, który zapewnia wyjątkową precyzję na poziomie 0,1 mm, bez konieczności wymiany narzędzia przy przechodzeniu na inny materiał. Black Horse™ ma wbudowany 7-calowy ekran dotykowy, który umożliwia wyświetlanie treści reklamowych.

Stoisko 3mk na targach MWC 2025 jest prawdziwą gratką dla miłośników technologii. Marka po raz kolejny udowodniła, że potrafi zaskakiwać innowacyjnymi rozwiązaniami, które łączą w sobie najwyższą jakość i funkcjonalność. Mam nadzieję, że za rok 3mk Protection jeszcze bardziej nas zaskoczy :)

