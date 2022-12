Które smartfony Nokii mogą dostać Androida 13? My już wiemy!

Nokia niedawno opublikowała listę smartfonów, które dostaną aktualizację systemową do Androida 12. Część z nich jest już jednak gotowa na kolejną wersję – kilka urządzeń dostało bowiem plakietkę Android Enterprise Recommended, na której widnieje informacja, że urządzenia będą w pełni kompatybilne z Androidem 13. Które to modele?

Android 13 wciąż jest nowością

System zadebiutował w sierpniu tego roku i przyniósł wiele zmian, o których pisaliśmy w dniu jego premiery. Jedną z nich, którą Google wymusił na firmach, jest fakt, że producenci muszą zagwarantować obsługę bezproblemowych aktualizacji (Seamless Updates), jeśli chcą, aby ich urządzenia obsługiwały Google Mobile Services.

Na ten moment jedynie Samsung zagwarantował, że wszystkie kompatybilne urządzenia dostaną aktualizację do najnowszej wersji systemu. Ambicją firmy jest wdrożenie 13 wersji Androida do końca 2022 roku. Czy im się uda? Na ten moment wygląda na to, że tak.

Nokia potwierdza gotowość na Androida 13

Żeby w ogóle rozpocząć ten wpis, należy przybliżyć czym jest Android Enterprise Recommended. Korzystając z bardzo dużego skrótu – jest to program Google, który pomaga firmom w wyborze urządzeń do pracy.

Każdy sprzęt musi przejść bowiem rygorystyczne testy, które (jeśli zostaną zaliczone) kończą się nadaniem plakietki Android Enterprise Recommended. Jeśli chcecie dowiedzieć się na ten temat więcej, szczegóły możecie znaleźć na stronie programu.

Wedle Google, wyśrubowane standardy korporacji spełnia w tym momencie 5 smartfonów Nokii, gotowych na najnowszą wersję systemu. Mowa o modelach G11 Plus, G50, XR20 (który mieliśmy okazję testować), X20 oraz X10. Przy każdym z nich widnieje informacja, że smartfon wspiera system operacyjny Android 13.

Ta piątka przeszła przez rygorystyczne testy Google. Brawo! (fot. Wojciech Loranty / Tabletowo.pl)

Co to oznacza dla użytkowników?

To dość ciekawe pytanie, bowiem na oficjalnej stronie producenta wciąż widnieje informacja, że to Android 12 jest „najbardziej osobistą wersją” systemu. Oficjalnie Nokia nie wydała jeszcze żadnego komunikatu, ani tym bardziej listy urządzeń, które dostaną aktualizację do Androida 13, jednak jestem pewien, że do tego dojdzie.

Użytkownicy muszą więc uzbroić się w cierpliwość i liczyć na to, że ich urządzenie znajdzie się na liście. Niepokoić jednak może pewien detal – jak podaje portal NPU, najnowsze urządzenia firmy, jak Nokia X30 5G czy Nokia G60 5G, dostały certyfikat Android Enterprise Recommended. Nie ma ich jednak wśród urządzeń, dla których została potwierdzona kompatybilność z systemem Android 13.

Czyżby najnowsze smartfony nie były gotowe na najnowszą wersję systemu…? Coś mi się nie chce wierzyć.