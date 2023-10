Nokia kończy ze smartfonami „Made in China”

Wszyscy doskonale wiemy, że większość elektroniki jest produkowana w Chinach, nawet jeśli projektowana jest w innych krajach (jak iPhone’y). HMD Global postanowiło jednak przenieść produkcję smartfonów marki Nokia do Europy – pierwsze egzemplarze już zjechały z taśm. Z tej okazji przygotowano dla klientów specjalną ofertę.

Produkcja smartfonów marki Nokia przeniesiona do Europy

Nokia to europejska firma, podobnie jak spółka HMD Global (obie mają swoje siedziby w Finlandii), która ma obecnie licencję na produkcję urządzeń mobilnych ze starym logo marki Nokia. Tutaj warto przypomnieć, że „oryginalna” Nokia odświeżyła swoje w lutym 2023 roku, a kilka dni temu ogłosiła premierę dwóch własnych smartfonów, które nie będą dostępne w regularnej sprzedaży, tj. w sklepach. Podobnie ma być w przypadku produkowanego przez HMD Global w Europie modelu.

Gdy się przyjrzycie, na dole obudowy zobaczycie napis Made in China (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

HMD Global poinformowało dziś, że rozpoczęło produkcję smartfonów 5G w Europie, chociaż liczba mnoga jest tutaj trochę na wyrost, gdyż konkretniej mowa tylko o jednym modelu – Nokia XR21, który zadebiutował w maju 2023 roku. Mimo wszystko jest to godne odnotowania wydarzenie i miejmy nadzieję, że jednocześnie zapowiedź produkcji kolejnych urządzeń z logo fińskiej marki na Starym Kontynencie. Liczymy również, że śladem Finów pójdą też inni producenci, bo HMD Global udowodniło, że jest to możliwe.

Nokia XR21 „Made in Europe” – dostępność

Produkowane w Europie egzemplarze Nokii XR21 są przeznaczone i już dostępne dla klientów korporacyjnych, jednak wcale nie oznacza to, że klienci indywidualni muszą obejść się smakiem. Oni również mogą kupić smartfon, który wyjechał z fabryki na Starym Kontynencie. Jest jednak haczyk, a nawet dwa.

Po pierwsze, Nokia XR21 „Made in Europe” nie będzie dostępna dla klientów indywidualnych w Polsce. Po drugie, do sprzedaży trafi tylko 30 egzemplarzy wyprodukowanych w Europie. HMD Global poinformowało, że Nokia XR21 z limitowanej edycji „Made in Europe” w ekskluzywnym kolorze Frosted Platinum pojawiła się w sklepie internetowym marki Nokia w Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Włoszech, gdzie trzeba za nią zapłacić od 699 euro albo 599 funtów (równowartość ~3200-3235 złotych). Na obudowie każdego smartfona będzie wygrawerowany unikalny numer seryjny, a do tego producent dołączy do niego certyfikat pochodzenia.

źródło: HMD Global

Ponadto wkrótce do sprzedaży trafi też Nokia XR21 European Edition w kolorze czarnym, która będzie dostępna w Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Irlandii, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Włoszech w cenie od 649 euro lub 549 funtów (~3000-2930 złotych).

Na koniec warto przy okazji przypomnieć, że HMD Global zapowiedziało stworzenie własnej rodziny smartfonów pod swoją marką.