Nokia stworzyła dwa wyjątkowo wytrzymałe smartfony. Nie trafią jednak do sklepów

Marka Nokia wprowadza na rynek dwa smartfony o wzmocnionej konstrukcji. Nie trafią one jednak na sklepowe półki, ponieważ przeznaczone są do rozwiązań przemysłowych. Co oferują te wyjątkowe modele?

Smartfon nie dla każdego

Fiński producent smartfonów nawiązał współpracę z niemiecką firmą i.safe MOBILE GmbH. Jej owocem jest stworzenie dwóch urządzeń: Nokia HHRA501x i Nokia IS540.1. Warto już na samym początku podkreślić, że nie są to zwyczajne smartfony, które znajdziemy na sklepowych półkach. Te modele przeznaczone są do pracy w specyficznych warunkach, takich jak przemysł naftowy, gaz ziemny, górnictwo i przemysł chemiczny.

Oba urządzenia zostały rygorystycznie przetestowane i certyfikowane. Właśnie dzięki temu można ich bezpiecznie używać w obszarach o wysokim ryzyku wybuchu, np. w strefie 1 ATEX, jak również w strefach o mniejszym ryzyku, np. 2 ATEX. Producent twierdzi, że m.in. dzięki temu smartfony mogą być stosowane przez największe globalne firmy.

Fizyczne przyciski na bocznej krawędzi urządzenia można zdefiniować w taki sposób, by jeden z nich uruchamiał funkcję „Naciśnij i mów”. W środowiskach przemysłowych może być ona szczególnie przydatna, ponieważ działa ona na zasadzie krótkofalówki. Umożliwia to więc pracownikom wyraźną i bezpieczną komunikację bez konieczności zdejmowania sprzętu ochronnego, takiego jak choćby rękawice.

smartfon Nokia HHRA501x (źrodło: Nokia)

Co oferują nowe urządzenia Nokia?

Specyfikacja smartfonów nie jest dokładnie znana, ponieważ nie będą one dostępne w klasycznej sprzedaży. W celu ich zakupu firmy będą musiały kontaktować się bezpośrednio z producentem. Niemniej jednak z komunikatu prasowego marki Nokia można dowiedzieć się nieco o tym, co oferują oba modele.

9 Ocena

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że oba oferują wzmocnioną konstrukcję, która jest odporna na wyzwania trudnego środowiska. Dlatego ich stopnie ochrony to odpowiednio IP68 i MIL-810H. Oznacza to, że są odporne na ekstremalne temperatury, wilgotność i wstrząsy. Dzięki temu idealnie nadają się do stosowania w fabrykach, magazynach i innych tego typu obiektach. Oba smartfony zostały także wyposażone w moduł 5G.

Portal Gizchina informuje także, że Nokia IS540.1 została wyposażona w 6-calowy wyświetlacz, chroniony szkłem Corning Gorilla 3. Motorem napędowym tego modelu jest procesor Qualcomm QCM6490, który wydajnością dorównuje Snapdragonowi 778. Chipset współpracuje z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Na pokładzie znalazł się również 48 Mpix aparat główny oraz 5 Mpix kamerka do selfie. Urządzenie wyposażono w baterię o pojemności 4400 mAh.