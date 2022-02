Ta nowa Nokia wygląda i nazywa się jak Motorola. Co tu się…?

Patrzysz na iPhone’a i wiesz, że to iPhone. Patrzysz na smartfon realme i wiesz, że to smartfon realme, bo producent nie boi się odważnych i oryginalnych zabiegów stylistycznych. Tymczasem nowa Nokia będzie wyglądała jak Motorola. Co więcej, podobieństw można się dopatrzeć również w schemacie nazewnictwa urządzeń obu marek.

Nowa Nokia jest zbyt podobna do smartfona marki Motorola

Można powiedzieć, że oryginalność jest w cenie – jeśli spojrzymy na iPhone’y. Smartfony realme, nawet te z najbardziej wymyślnymi projektami obudowy wcale nie kosztują dużo – zob. realme GT Master Edition. Jednocześnie zdecydowana większość smart-telefonów na rynku jest mniej lub bardziej do siebie podobna, jednak w tym przypadku mamy do czynienia z uderzającym podobieństwem.

Kiedy tylko zobaczyłem nową Nokię, od razu pomyślałem, że gdzieś to już widziałem, a konkretniej w ofercie marki Motorola. I nie myliłem się – wystarczy spojrzeć na model Nokia G21 (po lewej) i moto g71 5G (po prawej). Podobieństwo jest naprawdę uderzające – oba smartfony mają wiele wspólnych elementów, nawet jeśli nie identycznych, to bardzo podobnych.

Nokia G21 (źródło: Roland Quandt)

moto g71 5G (źródło: Lenovo)

Oczywiście, uogólniając większość smartfonów z Androidem jest do siebie mniej lub bardziej podobna, ale nieczęsto zdarza mi się od razu mieć takie jednoznaczne skojarzenia – a trochę już w swoim życiu smart-telefonów widziałem. Tu jednak mamy do czynienia z jeszcze większym podobieństwem.

Być może zwróciliście uwagę, że nowy smartfon HMD Global będzie nosił nazwę Nokia G21, podczas gdy pokazana obok Motka to moto g71 5G. Jak widać, urządzenia nie tylko będą dzielić część designu, ale również schemat nazewnictwa – to prawdziwy ewenement! Co ciekawe, Motorola moto g21 nie trafiła na rynek, aczkolwiek nie wiemy, czy jeszcze, czy już nigdy tego nie zrobi.

Premiera nowej Nokii musi czaić się tuż za rogiem, skoro do sieci wyciekły jej rendery oraz informacje na temat specyfikacji technicznej. Z grafik możemy wywnioskować, że smartfon zaoferuje aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix, obok którego znajdą się jeszcze dwa, a także czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi.





źródło: Roland Quandt

Ponadto specyfikacja smartfona obejmować będzie również m.in. procesor UNISOC T606 oraz 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, a także system Android 11. Do tego można spodziewać się też ekranu LCD o rozdzielczości HD+. Na tę chwilę nie wiadomo, czy model ten trafi do sprzedaży w Polsce.