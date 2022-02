Tak tanio jeszcze nie było: Galaxy Z Fold 3 w historycznie niskiej cenie

Składane smartfony Samsunga są coraz bardziej przystępne cenowo, aczkolwiek zakup Galaxy Z Fold 3 do tej pory mimo wszystko wiązał się z koniecznością przygotowania większej kwoty. Dzięki tej promocji można go jednak kupić w historycznie niskiej cenie.

Samsung Galaxy Z Fold 3 w historycznie niskiej cenie

Obecnie model ten w konfiguracji z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej kosztuje w oficjalnej polskiej dystrybucji 6999 złotych, podczas gdy wariant 12 GB/512 GB – 7499 złotych. Dla przypomnienia, ww. wersje kosztowały na start w Polsce – odpowiednio – 8299 złotych i 8799 złotych.

(fot. Andrzej Libiszewski / Tabletowo.pl)

Samsung i sklepy regularnie przygotowują promocje na Galaxy Z Fold 3 – już trudno zliczyć, ile ich było. Najnowsza pozwala Wam jednak kupić ten składany smartfon Samsunga w historycznie niskiej cenie – model ten jeszcze nigdy nie był dostępny w tak „przystępnej” kwocie.

Jak zostało wspomniane, aktualnie w oficjalnej polskiej dystrybucji można kupić Galaxy Z Fold 3 taniej o 1300 złotych niż w dniu premiery – jeżeli jednak kupicie ten składany smartfon w sklepie RTV Euro AGD, zaoszczędzicie jeszcze więcej!

źródło: RTV Euro AGD

Sklep RTV Euro AGD daje bowiem 80 złotych rabatu za każde wydane 500 złotych na zakup smartfona Samsung Galaxy Z Fold 3. Co ważne, jest on naliczany od razu w koszyku. Dzięki temu wersja 12 GB/256 GB może być Wasza za 5959 złotych, a wariant 12 GB/512 GB za 6379 złotych. Oznacza to, że w Waszych kieszeniach zostanie od 1040 do nawet 1120 złotych!

Aby skorzystać z promocji w sklepie internetowym, należy dodać do koszyka jeden lub maksymalnie dwa smartfony Samsung Galaxy Z Fold 3 – kod rabatowy zostanie naliczony automatycznie. Z kolei w sklepie stacjonarnym trzeba zgłosić się do doradcy, który obniży cenę urządzenia/urządzeń. Promocja dostępna jest również poprzez infolinię pod numerem 855855855.

Promocja obowiązuje do 6 lutego 2022 roku, do godziny 23:45. Maksymalny rabat w promocji wynosi 2560 złotych, ponieważ przy zakupie dwóch sztuk wychodzi za jedną jeszcze mniej (5919 za wersję 256 GB i 6339 złotych za wariant 512 GB).

Regulamin promocji „Zgarnij rabat 80 zł za każde wydane 500 zł – 27.01-06.02.2022 r.” (PDF)

Przy okazji warto wspomnieć, że również w sklepie RTV Euro AGD dostępny był Galaxy S21 FE za 2999 złotych, a do tego można odebrać 600 złotych zwrotu od Samsunga, co oznacza, że dało się do mieć za 2399 złotych, czyli aż o 1100 złotych taniej. Aktualnie smartfon jest dostępny już za 3299 złotych.