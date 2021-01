Wkrótce premiera smartfona Nokia 1.4. Co zaoferuje?

Ani się obejrzymy i skończy się już styczeń. Niektórzy producenci pokazali już swoje pierwsze smartfony (zob. Redmi Note 9T 5G), ale nie ma wśród nich HMD Global. To się lada chwila powinno zmienić, ponieważ na horyzoncie pojawił się model Nokia 1.4. Co zaoferuje?

Nokia jest jednym z nielicznych, rozpoznawalnych globalnie producentów, który wprowadza na rynek budżetowe smartfony z bardzo podstawową specyfikacją. Mimo że nie jest to zbyt dochodowy biznes, marka nie zamierza się z niego wycofywać – na horyzoncie pojawiła się bowiem nowa Nokia 1.4.

Specyfikacja Nokia 1.4

Jako że będzie to kolejny smartfon z serii Nokia 1, nie należy się spodziewać, że zaoferuje on więcej niż absolutne minimum. W zasadzie największą nowością w modelu Nokia 1.4 będzie czytnik linii papilarnych – poprzednicy nie mieli na pokładzie skanera odcisków palców. To zdecydowanie dobra wiadomość.

Poza tym nie ma już żadnych, spektakularnych niespodzianek, aczkolwiek kolejną, dużą zmianą względem poprzedniczki, będzie znacznie większy wyświetlacz – Nokia 1.4 zostanie wyposażona w ekran HD+ o przekątnej aż 6,51 cala, podczas gdy Nokia 1.3 oferuje „zaledwie” 5,8-calowy. W związku z tym zauważalnie zwiększą się wymiary smartfona – do 166,42×76,72×8,7 mm z 147,3×71,2×9,35 mm (jak widać, zmniejszy się jedynie grubość urządzenia).

Nowa Nokia 1.4 zaoferuje też bardziej rozbudowany aparat główny – ma się on składać z głównego o rozdzielczości 13 Mpix i dodatkowego 2 Mpix, aczkolwiek mimo wszystko prawdopodobnie nie powinniśmy się spodziewać milowego kroku w jakości wykonywanych przez smartfon zdjęć. Na przodzie znajdzie się zaś pojedynczy 5 Mpix, jak w poprzedniczce.

Nokia 1.3 (źródło: Nokia Mobile)

Ponadto na pokładzie nadchodzącej nowości znajdą się też czterordzeniowy procesor 1,3 GHz z modemem 4G LTE oraz 1 GB RAM i 16 GB pamięci wbudowanej z możliwością włożenia do smartfona karty microSD o maksymalnej pojemności 128 GB. Bardzo podstawowa konfiguracja sprzętowa wynika z faktu, że całość ma pracować pod kontrolą systemu Android 10 Go Edition, który nie wymaga więcej (przynajmniej w teorii, bo użytkownicy już sami muszą zadbać o to, aby go zbyt mocno nie obciążać wymagającymi aplikacjami).

Nokia 1.4 zaoferuje również 3,5 mm złącze słuchawkowe, dwa sloty na karty SIM i akumulator o pojemności 4000 mAh, ładowany przez port micro USB. Smartfon ma być dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: niebieskiej i szarej.

Jak podaje serwis MySmartPrice, cena Nokia 1.4 zostanie ustalona na mniej niż 100 euro. Dla przypomnienia, Nokia 1.3 debiutowała w Polsce (w kwietniu 2020 roku) w cenie 399 złotych.