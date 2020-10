Producenci bardzo dobrze wiedzą, o czym może dowiedzieć się opinia publiczna i konsumenci, a które rzeczy powinny pozostać tajemnicą. HMD Global, producent telefonów i smartfonów marki Nokia, prawdopodobnie nie będzie zadowolony, że światło dzienne ujrzały te ściśle tajne informacje.

My, konsumenci, znamy tylko ułamek prawdy. Producenci mają wiele ściśle strzeżonych tajemnic, które nigdy nie wychodzą poza cztery ściany ich siedzib. A przynajmniej nie powinny, ponieważ zdarza się, że ktoś „życzliwy” wyniesie poufne informacje na zewnątrz. Tak, jak w tym przypadku.

HMD Global, producent smartfonów marki Nokia, nie chciał, żebyśmy się o tym dowiedzieli

Serwis Nokiamob otrzymał wewnętrzne dokumenty, które zdradzają plany HMD Global wobec marki Nokia. Zawarto w nich m.in. wzmiankę o modelu Nokia 10, aczkolwiek producent jednocześnie nie ujawnił żadnych informacji na jej temat. Można jednak podejrzewać, że będzie ona flagowcem i sukcesorem Nokii 9 PureView, która zadebiutowała w lutym 2019 roku i wciąż nie doczekała się godnego następcy, mimo że w przeszłości wielokrotnie się o nim mówiło.

Nokia 9 PureView

Ciekawe, i zarazem zaskakujące, jest również to, że HMD Global (wciąż) chce w ciągu najbliższych 3-5 lat stać się jednym z trzech (!) największych producentów smartfonów na świecie. Taki sam cel był deklarowany już w 2016 roku, gdy Finowie przejęli prawa do marki Nokia od Microsoftu. W 2018 roku wydawało się to realne, lecz w ostatnim czasie sprzedaż telefonów mocno spadła, a to nie wróżyło niczego dobrego. Firma może jednak skorzystać na problemach Huawei, ale nie jest jedyna w kręgu zainteresowanych.

Aby osiągnąć cel, HMD Global zamierza „wygrać” na kluczowych rynkach (Indie, Chiny, Rosja, Indonezja, Wielka Brytania, Niemcy, RPA, Meksyk, Stany Zjednoczone) oraz efektywnie współpracować z lokalnymi i globalnymi zespołami.

Przywoływany dokument zawiera także zalecenie, aby podczas organizowanych wydarzeń nie porównywać produktów marki do urządzeń konkurencji. To powszechna praktyka, ale HMD Global najwyraźniej nie chce iść tą drogą – firma prawdopodobnie chce być najlepsza w tym, co robi, a nie lepsza od innych.

HMD Global zamierza również nieustannie ściśle współpracować z Google, co jest zrozumiałe, jako że smartfony marki Nokia należą do programu Android One, który ostatnimi czasy znów cieszy się mniejszym zainteresowaniem producentów (m.in. Xiaomi i Motorola przestały aktywnie w nim uczestniczyć).