Nowa Nokia C1 Plus chyba chce zostać najtańszym smartfonem świata. I ma wyjmowaną baterię!

HMD Global, który od kilku lat zajmuje się smartfonową marką Nokia, ostatnimi czasy nie pokazuje właściwie nic interesującego tym, którzy chcieliby wydać kilkaset dolarów na telefon. Ma jednak co zaoferować tym, którzy nie planują zapłacić za niego więcej niż 70 euro – tak tania jest nowa Nokia C1 Plus.

Najtańsza Nokia zyskuje konkurencję – inną Nokię

Do tej pory, jeśli ktoś chciał zaopatrzyć się w naprawdę tani smartfon, kierował wzrok ku Nokii C1. Nigdy nie trafiła ona na polski rynek – była raczej przeznaczona dla mieszkańców Afryki i Azji. Wyróżniała ją bardzo niska cena.

Nokia C1 Plus

Nokia C1 Plus

Teraz HMD Global ogłosiło premierę następcy tamtego modelu – jest nim Nokia C1 Plus. W odróżnieniu od modelu z ubiegłego roku, może już obsługiwać sieci 4G (Nokia C1 działała tylko w sieciach 3G). Jest także kilka innych różnic.

Nokia C1 Plus – specyfikacja

Strona produktowa nowej Nokii zdradza niemal wszystkie informacje na temat nowego urządzenia. Wiemy na przykład, że Nokia C1 Plus działa na Androidzie 10 Go Edition. Napędzana jest przez czterordzeniowy procesor 1,4 GHz, zaś pamięć operacyjna wynosi 1 GB. Przestrzeń na pliki ogranicza się do 16 GB (lub tego, co pozostaje po odjęciu miejsca zajmowanego przez system). W razie potrzeby można ją zwiększyć za pomocą karty microSD (do 128 GB).

Nokia C1 Plus

Telefon może obsługiwać dwie karty SIM i sieci LTE cat. 4. Zakresy, w jakich działa, zdradzają rynki docelowe dla Nokii C1 Plus – będą to Europa, Arabia Saudyjska, Azja i Ameryka Łacińska. Oprócz tego mamy tu moduły Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2 oraz GPS/A-GPS.

Ekran budżetowej Nokii ma przekątną 5,45 cala i jest to panel LCD o rozdzielczości HD+. Zdjęcia można wykonywać aparatem głównym 5 Mpix z diodą LED lub aparatem przednim 5 Mpix, również z diodą doświetlającą. Całość działa dzięki zasilaniu z wyjmowanej baterii 2500 mAh, którą naładujemy przez port microUSB ładowarką 5V/1A.

Obudowa ma wymiary 149,1 × 71,2 × 8,75 mm i waży 146 g. Znalazło się w niej miejsce dla portu słuchawkowego oraz modułu radia FM.

Nokia C1 Plus

Cena i dostępność

Jak już wcześniej wspomniałem, Nokia C1 Plus będzie dostępna tylko na wybranych rynkach. Podanie ceny w walucie wykorzystywanej w wielu krajach Unii Europejskiej sugeruje, że przynajmniej w części Europy będzie można ją kupić – za 69 euro.

Daje to w przeliczeniu niewiele ponad 300 złotych, co plasowałoby smartfon HMD Global wśród najtańszych urządzeń z Androidem na pokładzie, dostępnych w sprzedaży. Ciekawe, czy rzeczywiście trafi ono do Polski.