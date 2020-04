Macie numer w nju mobile? Łapcie dwa razy po 9 GB internetu za darmo!

Orange obiecywało i nie rzucało słów na wiatr. Klienci, którzy korzystają z oferty nju mobile, mogą od teraz, bez żadnych opłat, aktywować dodatkowy pakiet 9 GB internetu. Co więcej, nie tylko raz, a aż dwa razy – bo, jak to mawiał klasyk, „sprawiedliwość musi być po naszej stronie”.

Orange niewątpliwie należy pochwalić za postawę w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Operator w ostatnim czasie zrobił naprawdę wiele ukłonów w stronę swoich klientów, m.in. odkodował ponad 40 kanałów telewizyjnych i wydłużył seniorom termin płatności faktur za usługi telekomunikacyjne o dodatkowe 14 dni oraz już dwa razy udostępnił pakiet 10 GB internetu dla wszystkich, którzy korzystają z oferty abonamentowej, MIX i na kartę.

Specjalną propozycję przygotowano również dla nowych i obecnych użytkowników Orange Flex – mogą oni otrzymać nawet 200 GB internetu za dwa złote (po 100 GB za 1 zł miesięcznie), aczkolwiek tylko pod warunkiem, że ktoś jest uczniem/studentem/nauczycielem/rodzicem uczącego się dziecka (w przeciwnym razie dostanie „tylko” do 100 GB na jeden miesiąc za złotówkę).

Dwa razy po 9 GB internetu za darmo w nju mobile

W tej sytuacji użytkownicy nju mobile mogli poczuć się pominięci, mimo że i tak korzystają z jednej z najatrakcyjniejszych ofert na rynku (szczególnie w przypadku pakietów dla dwóch osób). Na początku kwietnia Orange obiecało jednak, że i dla nich coś przygotuje, i właśnie wywiązuje się z danego słowa.

Pakiet 9 GB internetu jest dostępny zarówno dla tych, którzy korzystają z abonamentu, jak i użytkowników taryfy na kartę. Standardowa opłata za niego to 9 złotych, jednak klienci nju mobile mogą go włączyć bezpłatnie i to nawet dwa razy! Aby to zrobić, należy wysłać bezpłatny SMS o treści START na numer 80955 (abonament) lub 80855 (prepaid). Orange nie precyzuje jednak, czy można aktywować od razu dwa, czy najpierw trzeba zużyć pierwszy, aby móc otrzymać drugi.

Darmowy pakiet 9 GB internetu jest dostępny także w taryfie z dwiema kartami SIM – wtedy jest współdzielony pomiędzy oboma numerami (można go jednak włączyć wyłącznie z numeru głównego). W przypadku abonamentu będzie on ważny do końca okresu rozliczeniowego, zaś w ofercie na kartę przez 31 dni kalendarzowych. Darmowe gigabajty wykorzystywane są w pierwszej kolejności (można je zużyć wyłącznie w Polsce).

Oba pakiety po 9 GB każdy można włączyć wyłącznie w kwietniu 2020 roku.

Źródło: Biuro Prasowe Orange Polska

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!