Nawet 200 GB internetu za 2 zł w Orange Flex, ale jest jeden haczyk

Mimo iż internet w Polsce jest względnie tani, a dostęp do niego dość powszechny, to zdarzają się sytuacje, kiedy użytkownicy potrzebują mieć do dyspozycji większe paczki danych, jeśli polegają na internecie mobilnym. Z taką właśnie mamy do czynienia teraz, więc Orange postanowiło przygotować ofertę, która pomoże klientom w potrzebie.

Najnowsza propozycja Orange, podobnie jak i szereg zaanonsowanych w ostatnich dniach, także ma na celu ulżyć wszystkim, którzy utknęli w domach w powodu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Tym razem operator skupił się jednak przede wszystkim na uczniach, studentach i doktorantach, ponieważ muszą oni kontynuować naukę online, więc potrzebne są do tego spore zapasy internetu, aby nie czuli się w żaden sposób ograniczeni.

Nawet 200 GB internetu za 2 zł w Orange Flex

Orange poinformowało, że przygotowało ofertę dla uczniów i ich rodziców, studentów, doktorantów oraz nauczycieli – będą oni mogli korzystać z Orange Flex za złotówkę miesięcznie przez dwa kolejne miesiące, co w praktyce oznacza, że dostaną do dyspozycji w sumie od 30 GB do nawet 200 GB internetu (w najtańszym pakiecie za – standardowo – 25 złotych jest do wykorzystania 15 GB, zaś w najdroższym za 80 złotych 100 GB).

Jest to rozwinięcie już wprowadzonej promocji dla nowych klientów, w ramach której mogą korzystać przez jeden miesiąc z Orange Flex za jedną złotówkę. W tym przypadku zasady mają być jednak nieco inne, lecz na razie nie znamy ich szczegółów. Orange poinformowało tylko, że „trwają prace nad szczegółowymi i bezpiecznymi zasadami weryfikowania osób uprawnionych do skorzystania z oferty na drugi miesiąc za 1 zł”. Mechanizm ten jest konieczny, aby nie dochodziło do nadużyć, wszakże jest to niezwykle atrakcyjna propozycja w obecnej sytuacji.

Można jednak wywnioskować, że specjalna oferta będzie dostępna wyłącznie dla użytkowników, którzy do tej pory nie korzystali z Orange Flex, aczkolwiek Orange nie mówi tego wprost (chociaż mimo wszystko tak daje do zrozumienia). Szczegóły wraz z regulaminem pojawią się na stronie www.flex.orange.pl w momencie uruchomienia promocji.

Źródło: Biuro Prasowe Orange Polska

