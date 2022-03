Robiąc zakupy w Aldi, natrafisz wkrótce na tablet MEDION

Chyba już przyzwyczailiśmy się do tego, że sprzęt elektroniczny, zwłaszcza z kategorii mobilnej, gości nie tylko w marketach RTV i AGD, ale także w sklepach, do których wychodzimy, by zrobić zwykłe zakupy. W ten sposób napotkamy tablet firmy MEDION w najbliższym ALDI.

Reklama

Tablety MEDION w sklepach ALDI

ALDI przekazało, że w najbliższym czasie pojawi się możliwość zakupu tabletu MEDION w sklepach sieci. Niestety, informacji na jego temat jest jak na lekarstwo. Czym będzie charakteryzował się nowy sprzęt?

Tablet MEDION najwyraźniej będzie pochodził z rodziny LifeTAB. Jego 10,35-calowy ekran wykonany został w technologii IPS, zaś obsługiwana rozdzielczość to Full HD. Zainstalowana pamięć wewnętrzna to 64 GB. Nie wiadomo, ile pamięci RAM będzie mieć sprzęt, ale na stronie MEDIONU nie ma urządzeń w tej konfiguracji, które mogłyby pochwalić się 4 GB RAM, więc trzeba założyć, że sprzęt będzie działać na 3 GB RAM.

Oprócz tego, wiemy, że pamięć wewnętrzną będzie można rozszerzyć za pomocą kart pamięci microSD/microSDHC oraz microSDXC. Producent przyznaje długą, bo aż trzyletnią gwarancję po zakupie.

Tablet MEDION będzie dostępny w sklepach ALDI od 30 marca. Wtedy też poznamy jego cenę.

Winyle w ALDI

Już od jutra (26 marca) w sklepach ALDI będzie można trafić na promocję polskiego dystrybutora płyt winylowych JAWI. Dla kolekcjonerów analogowych nośników muzycznych będzie to prawdziwa gratka.

Wśród dostępnych płyt znajdziemy wiele klasyków. Znajdą się wśród nich E. Presley Elvis „In Love”, K. Krawczyk „W Piękny Rejs”, czy J.Cash „Folsom Prison Blues”. Oprócz tego będzie można przebierać w kawałkach wydanych przez takich wykonawców jak Perfect, Papa Dance, Kobranocka, IRA, Edith Piaf, Fitzgerald, Smokie, The Shadows, Sabrina, Ella&Louis, a także zakupić składankę Jazz For Special Moments.

Płyty winylowe dostępne będą w cenie 49,99 zł za sztukę.