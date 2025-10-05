Nowy robot sprzątający naszpikowany AI. Co potrafi?

Cecotec wprowadza na polski rynek nowego robota sprzątającego. Model o przydługiej nazwie, Conga 20090 ProAI, to urządzenie, które łączy w sobie sztuczną inteligencję, zaawansowaną nawigację laserową oraz w pełni zautomatyzowany system mopowania i czyszczenia. Co potrafi to cacko?

Robot sprzątający nawigowany przez AI

Producent przekonuje, że Cecotec Conga 20090 ProAI to nie tylko kolejny odkurzacz automatyczny, ale inteligentny system sprzątania, oparty na algorytmach AI. Urządzenie korzysta z chipa 3DIANA i technologii laserowego skanowania przestrzeni, dzięki czemu potrafi rozpoznawać przeszkody oraz oceniać rodzaj podłoża. Robot analizuje stopień zabrudzenia i automatycznie dostosowuje moc ssania, która sięga maksymalnie do 8000 Pa.

Dzięki akumulatorowi o pojemności 5200 mAh, robot ma pracować nieprzerwanie nawet przez 240 minut w trybie odkurzania lub 160 minut podczas mopowania, co pozwala mu skutecznie sprzątać powierzchnię do 240 m². Urządzenie rozpoznaje też dywany wykorzystując ultradźwiękowy czujnik, który automatycznie podnosi mopy, jednocześnie zwiększając siłę ssania.

źródło: Cecotec

Robot współpracuje ze stacją Cut&Spa, która zapewnia pełną automatyzację procesu czyszczenia. Po zakończeniu pracy urządzenie samo opróżnia zbiornik na kurz, myje i suszy mopy, a technologia HairCutting usuwa z wałka włosy i sierść.

Wbudowany system InfinitySoap umożliwia ciągłe nawilżanie mopów wodą z detergentem, co przekłada się na znacznie lepsze efekty mycia podłóg. Co więcej, stacja korzysta z podgrzewanej wody o temperaturze 60°C.

źródło: Cecotec

Możesz też na żywo podglądać swojego pupila

Cecotec wyposażył Conga 20090 ProAI w moduły Wi-Fi 2,4/5 GHz oraz Bluetooth, dzięki czemu robot można w pełni kontrolować przez aplikację mobilną. Użytkownik może wyznaczać konkretne strefy sprzątania, tworzyć harmonogramy, przeglądać raporty czy ustawiać poziomy intensywności pracy.

Co istotne, wbudowana kamera pozwala na podgląd obrazu w czasie rzeczywistym, co sprawia, że użytkownik może zobaczyć, co dzieje się w mieszkaniu podczas jego nieobecności – np. co słychać u jego pupila.

Nowy model ma też rozbudowaną funkcję mapowania. Robot zapamiętuje wiele pięter i układów pomieszczeń, dzięki czemu nadaje się do domów piętrowych (niestety nie wychodzi po schodach, jak robot Marswalker).

Cena urządzenia wynosi 2999 złotych, a produkt można kupić bezpośrednio w oficjalnym sklepie marki. Przy okazji odsyłam Was do naszego rankingu robotów sprzątających. Przed zakupem lepiej sprawdzić wiele opcji.