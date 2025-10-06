Idziesz do Biedronki? Możesz się zdziwić

Biedronka wprowadziła kolejną zmianę w swojej aplikacji na smartfony. Pojawiła się nowa zakładka i zajęła ona miejsce funkcji, która mogła być często wykorzystywana przez część klientów. Teraz trzeba więcej zachodu, aby się do niej „dokopać”.
Zmiany w aplikacji Biedronka. Jest nowa zakładka „Oferty”
Po uruchomieniu aplikacji Biedronka klientów wita komunikat, informujący o dodaniu nowej zakładki o nazwie Oferty. Dostępne w niej będą vouchery, które dotychczas drukowano na papierze na kasach fiskalnych w sklepach sieci.
Osoby, które wolą otrzymywać e-Vouchery zamiast papierowych voucherów, mogą aktywować tę opcję w aplikacji. W tym celu należy:
- dotknąć ikonę z trzema kropkami i napisem Więcej w prawym dolnym rogu,
- następnie dotknąć sekcję z napisem Ustawienia konta
- oraz w końcu dotknąć E-voucher na wyświetlonej liście i krzyżyk na pastylce w kolorze szarym.
Od tej pory kasa fiskalna nie będzie drukować papierowych voucherów – będą one dostępne w aplikacji w zakładce Oferty. Ponadto, jak można przeczytać w opisie tej funkcji, mogą w niej pojawiać się również inne vouchery, przypisane do karty Moja Biedronka, które klient otrzyma bez względu na to, czy włączył e-Vouchery, czy nie.
Aktywne, możliwe do użycia vouchery znajdą się w pierwszej sekcji. Oprócz niej są też zakładki Wkrótce i Nieaktywne (w moim przypadku obie są całkowicie puste). Istnieje także możliwość ręcznego dodania vouchera – wystarczy wpisać jego kod.
Dodanie zakładki Oferty w aplikacji Biedronka sugeruje, że sieć może przygotowywać się do wprowadzenia kuponów, które funkcjonują już w innych sklepach, takich jak Lidl, Auchan czy Kaufland.
Oferty w aplikacji Biedronka zajęły miejsce funkcji, z której mogło korzystać wiele osób
Biedronka zdecydowała się umieścić skrót do nowej zakładki na ekranie głównym aplikacji, ponieważ „wierzy, że e-Vouchery będą często wykorzystywaną funkcją”. Jako że nie było na niego wolnego miejsca na dolnej belce, zastąpiono nim dotychczasowy skrót do listy zakupów.
Funkcja tworzenia listy zakupów nie została całkowicie usunięta, jednak potrzeba kilku dodatkowych ruchów, aby się do nich dostać. Trzeba bowiem najpierw dotknąć Więcej w prawym dolnym rogu na ekranie głównym, a następnie Listy zakupów w połowie ekranu.