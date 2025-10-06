Idziesz do Biedronki? Możesz się zdziwić

Biedronka wprowadziła kolejną zmianę w swojej aplikacji na smartfony. Pojawiła się nowa zakładka i zajęła ona miejsce funkcji, która mogła być często wykorzystywana przez część klientów. Teraz trzeba więcej zachodu, aby się do niej „dokopać”.

Zmiany w aplikacji Biedronka. Jest nowa zakładka „Oferty”

Po uruchomieniu aplikacji Biedronka klientów wita komunikat, informujący o dodaniu nowej zakładki o nazwie Oferty. Dostępne w niej będą vouchery, które dotychczas drukowano na papierze na kasach fiskalnych w sklepach sieci.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Osoby, które wolą otrzymywać e-Vouchery zamiast papierowych voucherów, mogą aktywować tę opcję w aplikacji. W tym celu należy:

dotknąć ikonę z trzema kropkami i napisem Więcej w prawym dolnym rogu,

następnie dotknąć sekcję z napisem Ustawienia konta

oraz w końcu dotknąć E-voucher na wyświetlonej liście i krzyżyk na pastylce w kolorze szarym.

Od tej pory kasa fiskalna nie będzie drukować papierowych voucherów – będą one dostępne w aplikacji w zakładce Oferty. Ponadto, jak można przeczytać w opisie tej funkcji, mogą w niej pojawiać się również inne vouchery, przypisane do karty Moja Biedronka, które klient otrzyma bez względu na to, czy włączył e-Vouchery, czy nie.

Aktywne, możliwe do użycia vouchery znajdą się w pierwszej sekcji. Oprócz niej są też zakładki Wkrótce i Nieaktywne (w moim przypadku obie są całkowicie puste). Istnieje także możliwość ręcznego dodania vouchera – wystarczy wpisać jego kod.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Dodanie zakładki Oferty w aplikacji Biedronka sugeruje, że sieć może przygotowywać się do wprowadzenia kuponów, które funkcjonują już w innych sklepach, takich jak Lidl, Auchan czy Kaufland.

Oferty w aplikacji Biedronka zajęły miejsce funkcji, z której mogło korzystać wiele osób

Biedronka zdecydowała się umieścić skrót do nowej zakładki na ekranie głównym aplikacji, ponieważ „wierzy, że e-Vouchery będą często wykorzystywaną funkcją”. Jako że nie było na niego wolnego miejsca na dolnej belce, zastąpiono nim dotychczasowy skrót do listy zakupów.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Funkcja tworzenia listy zakupów nie została całkowicie usunięta, jednak potrzeba kilku dodatkowych ruchów, aby się do nich dostać. Trzeba bowiem najpierw dotknąć Więcej w prawym dolnym rogu na ekranie głównym, a następnie Listy zakupów w połowie ekranu.