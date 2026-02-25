Niezły tablet z 5G dostępny w sklepach. W końcu

Tablet ZTE Pad X1102N trafił do sprzedaży w Polsce już w grudniu 2025 roku, jednak do tej pory jego dostępność była mocno ograniczona, przez co wiele osób mogło nawet nie zdawać sobie sprawy z możliwości jego zakupu. To się właśnie zmieniło.

Tablet ZTE Pad X1102N dostępny już nie tylko u operatorów

Początkowo tablet ZTE Pad X1102N był dostępny wyłącznie u operatorów, konkretnie w Orange i Plusie. Wiele klientów, poszukując smartfona czy tabletu, nie przeszukuje sklepów operatorów, w związku z czym niejedna osoba mogła nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, że można go kupić w Polsce, mimo że w obu sieciach sprzedawany jest także bez umowy abonamentowej.

ZTE Pad X1102N (źródło: ZTE)

Dziś producent poinformował, że od teraz tablet ZTE Pad X1102N można kupić również w jego oficjalnym sklepie internetowym pod adresem zteshop.pl, a wkrótce pojawi się on tez w ofercie sieci RTV Euro AGD.

Rozszerzenie dostępności, szczególnie o tak dużą i popularną sieć elektromarketów, zdecydowanie może przełożyć się na większą popularność tego urządzenia. Jego sugerowaną cenę ustalono na 999 złotych, aczkolwiek Orange sprzedaje go (bez abonamentu) za 963 złote, a Plus od 898,96 złotych (przy płatności w 12 ratach; większa liczba rat – 24 i 36 – powoduje zwiększenie ceny do odpowiednio 948,76 i 979,12 złotych).

Gdzie kupić? ZTE Pad X1102N 6/256 GB ok. 900 zł Orange Plus ZTE Shop Zawiera linki afiliacyjne.

Co oferuje tablet ZTE Pad X1102N? Nie tylko modem 5G

ZTE Pad X1102N to przede wszystkim tablet z modemem 5G, więc jego właściciele będą mogli korzystać ze wszystkich dostępnych dziś technologii. To możliwe dzięki zastosowaniu procesora Unisoc T8100 (wcześniej funkcjonujący pod nazwą Unisoc T760), do którego produkcji używany jest 6-nm proces technologiczny.

SoC wspiera 6 GB RAM, natomiast pamięć wbudowana ma pojemność 256 GB. Do dyspozycji użytkowników jest też 11-calowy wyświetlacz LCD IPS o rozdzielczości 1920×1200 pikseli, który odświeża obraz z częstotliwością 90 Hz. Korzystanie z urządzenia powinny uprzyjemnić cztery głośniki z technologią DTS Processing.

Ponadto tablet ZTE Pad X1102N oferuje 13 Mpix aparat na tyle i 5 Mpix na przodzie. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 15 i jest zasilana przez akumulator o pojemności 7670 mAh, który da się ładować przewodowo z mocą 21 W (producent nie zapewnia ładowarki w zestawie).