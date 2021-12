Dziś pizza w Google Doodle. Którą lubicie najbardziej?

Czy jest na świecie ktoś, kto nie lubi pizzy? To jedno z najpopularniejszych dań kuchni włoskiej, które cieszy się ogromną popularnością na całym świecie, w Polsce również. Google postanowiło ją dziś uhonorować, przygotowując tematyczną grę w Google Doodle z pizzą w roli głównej.

Prawdopodobnie jedyną pizzą, którą zjecie w każdej pizzerii na całym świecie, jest margherita. Składa się ona z trzech składników: pomidorów, bazylii i mozzarelli. Co ciekawe, została ona tak nazwana na cześć królowej Margerity, która w 1889 roku odwiedziła Neapol wraz z królem Umberto.

Na tę okazję dwójka najlepszych specjalistów od pieczenia pizzy – Raffaele Esposito i jego żona Rosina Brandi – przygotowała trzy najsłynniejsze neapolitańskie pizze i właśnie najprostsza, składająca się z trzech składników, została szczególnie doceniona przez królową Margeritę. Co ciekawe, nie tylko ze względów smakowych, ale też z uwagi na fakt, że kolory składników na placku są takie same jak barwy na włoskiej fladze – zielony (bazylia), biały (mozzarella) i czerwony (pomidory).

Obecnie nadzienie pizzy zależy tylko od inwencji twórczej kucharza, choć obok margherity drugą, tak samo znaną prawdopodobnie jest hawajska. Dla niektórych to rozbój w biały dzień, dla innych najlepsza wersja pizzy na świecie.

Gra pizza w Google Doodle (uwaga – spoilery!)

Mimo że dziś wszyscy żyją Mikołajkami, Google wita dzisiaj internautów nowym Google Doodle, w którym główną bohaterką jest właśnie pizza. Także i tym razem przygotowano mini-grę, która polega na krojeniu pizzy. Nie wystarczy jednak jakkolwiek pomachać nożem – co to, to nie.

Każdy kolejny poziom jest trudniejszy, ponieważ trzeba pokroić pizzę tak, aby każdy był zadowolony. Gra ma 11 poziomów i czasami trzeba trochę pogłówkować, żeby wykonać odpowiednie ruchy nożem.

Na każdym etapie do pokrojenia jest inna pizza. Jeśli nie chcecie psuć sobie niespodzianki, przejdźcie w tym miejscu do wyszukiwarki Google i zagrajcie w Google Doodle. Jeżeli natomiast jesteście po prostu ciekawi, a nie chcecie lub nie macie czasu zagrać, to pizze są następujące: